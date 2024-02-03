美B-1轟炸機「從本土出動」畫面曝光！　空襲反擊親伊朗民兵

▲ 美軍派B-1槍騎兵實施報復空襲。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美軍駐約旦基地1月底遭親伊朗民兵襲擊，造成3人死亡及逾40人受傷。美軍2日對伊拉克及敘利亞發動報復空襲，使用逾125枚精準導引彈藥打擊85個目標，稍早也公布重型轟炸機B-1槍騎兵（Lancer）從美國本土出動的畫面。

Iran's Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) Quds Force and affiliated militia groups continue to represent a direct threat to the stability of Iraq, the region, and the safety of Americans. We will continue to take action, do whatever is necessary to protect our people, and… pic.twitter.com/Y53nvRfjjx — U.S. Central Command (@CENTCOM) February 3, 2024

美軍稍早釋出一段畫面顯示，B-1轟炸機在一片黑暗中自美國基地起飛，對敘利亞及伊拉克實施空襲。中央司令部（USCENTCOM）司令庫里拉（Michael Erik Kurilla）聲明指控，「伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）聖城軍及其附屬民兵組織持續對伊拉克、地區穩定及美國人的安全構成直接威脅，我們將繼續行動，採取一切必要措施保護人民，並向威脅其安全者追究責任。」

根據CNN，美軍2日對85個目標發動大規模空襲，白宮稱這次行動持續約30分鐘，據信取得成功，但相關損失及地面傷亡尚未公布。

一名國防官員透露，B-1轟炸機參與這項行動，這是一種遠程重型轟炸機，可部署精準及非精準武器。聯合參謀部作戰主任席姆斯（Douglas Sims）中將說明，B-1從美國本土出發，進行單趟不間斷飛行，相信已擊中預設目標，並將其歸功於機組員精準打擊。