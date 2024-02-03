羽田2機相撞5死　海保機長認了誤解「No.1」指令！以為准入跑道

▲ 日航JAL516與海保機相撞，海保機上5名隊員罹難。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本羽田機場1月2日發生日航客機及海保廳定翼機衝撞事故，造成5人死亡。事發1個月後最新調查進度顯示，海保機機長事後曾坦承，聽到塔台告知起飛順序後「誤以為得到許可」，很可能是誤闖跑道的原因之一，日航機師則是直到撞擊發生以前都未發現異常。

《讀賣新聞》2日披露，海保機唯一倖存的39歲機長事後接受調查時供稱，「我聽到管制員說『No.1』，複誦指令之後便進入跑道，誤以為已經得到許可」，此處的No.1實際上指的是「起飛順序第一順位」，很可能是因此導致誤判，國家運輸安全委員會等單位正調查詳細情形。

警視廳及海保廳在事發後隨即約談海保機長，運輸安全委員會則在重傷的機長轉到普通病房後，自1月25日起開始問話，全面調查事故原因，包括判讀2架飛機的座艙語音紀錄器（CVR）和飛航資料紀錄器（FDR），也就是俗稱的「黑盒子」。

知情人士透露，海保機長在事發當晚向海保廳等部門聲稱，「我們是在得到進入跑道的許可後進入的」，但之後又改口稱自己「想錯了」，也提及「No.1」等字眼。國土交通省認為，無法排除是「No.1」等指令導致海保機人員誤解的可能性，因此國內機場管制員已不再主動告知飛機起飛順序。

《朝日新聞》則根據知情人士說法報導，日航機師接受公司內部調查時表示，當時在飛機接觸跑道以前並未察覺異常，「和平常一樣落地之後瞬間看到了什麼東西，接著發生強烈撞擊」，直到碰撞以前都沒有發現海保機在跑道上。

至於相撞後的情形，日航機師說明，「感覺機體在滑行，機長操作剎車和方向踏板都沒有反應，才意識到飛機已經無法控制」，機體停下後駕駛艙一片漆黑，無線電和機內廣播系統也都失靈。

日媒指出，運輸安全委員會調查旨在防止類似事件再度發生，警視廳則朝業務過失致死嫌疑方向偵辦，但由於這是涉及複雜因素的大規模事故，不僅查明原因需要很長的時間，判定個人是否存在過失的門檻也很高。