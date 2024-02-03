　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

羽田2機相撞5死　海保機長認了誤解「No.1」指令！以為准入跑道

▲▼日本航空JAL516在羽田機場與海保機相撞。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 日航JAL516與海保機相撞，海保機上5名隊員罹難。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本羽田機場1月2日發生日航客機及海保廳定翼機衝撞事故，造成5人死亡。事發1個月後最新調查進度顯示，海保機機長事後曾坦承，聽到塔台告知起飛順序後「誤以為得到許可」，很可能是誤闖跑道的原因之一，日航機師則是直到撞擊發生以前都未發現異常。

《讀賣新聞》2日披露，海保機唯一倖存的39歲機長事後接受調查時供稱，「我聽到管制員說『No.1』，複誦指令之後便進入跑道，誤以為已經得到許可」，此處的No.1實際上指的是「起飛順序第一順位」，很可能是因此導致誤判，國家運輸安全委員會等單位正調查詳細情形。

警視廳及海保廳在事發後隨即約談海保機長，運輸安全委員會則在重傷的機長轉到普通病房後，自1月25日起開始問話，全面調查事故原因，包括判讀2架飛機的座艙語音紀錄器（CVR）和飛航資料紀錄器（FDR），也就是俗稱的「黑盒子」。

知情人士透露，海保機長在事發當晚向海保廳等部門聲稱，「我們是在得到進入跑道的許可後進入的」，但之後又改口稱自己「想錯了」，也提及「No.1」等字眼。國土交通省認為，無法排除是「No.1」等指令導致海保機人員誤解的可能性，因此國內機場管制員已不再主動告知飛機起飛順序。

《朝日新聞》則根據知情人士說法報導，日航機師接受公司內部調查時表示，當時在飛機接觸跑道以前並未察覺異常，「和平常一樣落地之後瞬間看到了什麼東西，接著發生強烈撞擊」，直到碰撞以前都沒有發現海保機在跑道上。

至於相撞後的情形，日航機師說明，「感覺機體在滑行，機長操作剎車和方向踏板都沒有反應，才意識到飛機已經無法控制」，機體停下後駕駛艙一片漆黑，無線電和機內廣播系統也都失靈。

日媒指出，運輸安全委員會調查旨在防止類似事件再度發生，警視廳則朝業務過失致死嫌疑方向偵辦，但由於這是涉及複雜因素的大規模事故，不僅查明原因需要很長的時間，判定個人是否存在過失的門檻也很高。

ET快訊
快訊／黃國昌爆他「黃蔡配」喬院長　林佳龍回應了
藍綠可信度遠超民眾黨　黃暐瀚轟柯文哲：不精確、不合理、不可信
史上壽命最短陸劇！　突開播不到2hrs下架
美女房客終退租...曝二房東噁心要求：想睡妳
《木曜4》阿部瑪利亞突宣布「運動會」來了！結果超掉漆
限定2天！台灣虎航機票下殺799元起
林進阿嬤1月就過世！家中痛哭畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「環保少女」獲判無罪！法院外開心大笑　肉身抗議被控違反秩序

地鐵書峴站隨機殺人2死12傷　23歲兇嫌一審遭判「無期徒刑」

羽田2機相撞5死　海保機長認了誤解「No.1」指令！以為准入跑道

白宮：美軍「30分鐘空襲」伊拉克敘利亞　射125枚精準導引彈藥

單親媽住院遭FBI攔下！竟得知未婚夫「暗網買兇」：要殺的人是妳

傘兵綵排「空中急墜」！兩人降落傘糾纏　驚悚影片曝

北韓證實昨試射巡弋飛彈　展現「如何弱化」美韓防禦

美軍採「報復性空襲」　摧毀聖城軍85個目標

快訊／《洛基》男星去世　享壽76歲

利多帶動Meta股價飆漲　市值激增逾2000億美元

年營業額破15億！天后闆妹盛大辦尾牙　年終豪發最高12個月

理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆

超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建

陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

過年必追片單全在Disney+！ 《殺人者的購物中心》《龍之奇蹟》《社長3》好滿足

韓國瑜上班首日不見人影　理由：安排其他拜訪行程

名車裝「電動窗簾」遮車牌　紅斑馬國5一路攔截開罰！

驚悚瞬間曝！老夫妻牽手過馬路　見左轉客運急跑避遭輾…1死1截肢

裕隆假球案10球員起訴　柯旻豪狼狽上手銬+腳鐐

只要一張紙塞衣服裡！　機車族簡單防風保暖法

「環保少女」獲判無罪！法院外開心大笑　肉身抗議被控違反秩序

地鐵書峴站隨機殺人2死12傷　23歲兇嫌一審遭判「無期徒刑」

羽田2機相撞5死　海保機長認了誤解「No.1」指令！以為准入跑道

白宮：美軍「30分鐘空襲」伊拉克敘利亞　射125枚精準導引彈藥

單親媽住院遭FBI攔下！竟得知未婚夫「暗網買兇」：要殺的人是妳

傘兵綵排「空中急墜」！兩人降落傘糾纏　驚悚影片曝

北韓證實昨試射巡弋飛彈　展現「如何弱化」美韓防禦

美軍採「報復性空襲」　摧毀聖城軍85個目標

快訊／《洛基》男星去世　享壽76歲

利多帶動Meta股價飆漲　市值激增逾2000億美元

立法院長選舉綠白撕破臉　陳智菡點陳永興公開信兩誤解

長輩參與大掃除「訓練手眼協調」　專家教3動作減少肌肉僵硬

「李老闆直播」尾牙狂撒800萬獎金！　任賢齊、謝金燕熱唱嗨翻全場

李多慧想在台買房「北中南各1間」！　來台9月狂接12代言

高雄驚傳今年首例漢他！男冷凍廠「徒手抓鼠」　發燒腹瀉確診

男賣場狂偷上網轉賣！2個月營業額40萬　家裡清潔盥洗用品一整排

高雄男駕車外出多日未歸家屬求助　潮州警6hrs找到人

社區1樓有店面很方便？　過來人曝恐怖經歷：已果斷搬家

快訊／黃國昌稱說客代表林佳龍　林佳龍聲明表無奈：被動被告知

「柯文哲的大嘴巴是合作的困難處」　前柯幕僚曝陳永興金句印證

跑山內褲妹大家都在看　騎士自豪：沒讓我漏氣

國際熱門新聞

快訊／《洛基》男星去世　享壽76歲

台媽買證陪女新國留學　結局坐牢45天

羽田撞機　海保機長認誤解「No.1」指令

美軍「30分鐘空襲」伊拉克敘利亞　射125枚彈藥

WHO：2050年全球新發癌症病例恐增77%　肥胖空污等4因素影響

美軍「報復性空襲」　摧毀聖城軍85個目標

婚禮一直被喵喵叫打斷　新娘收養霸道貓主子

傘兵綵排「空中急墜」　驚悚影片曝

電梯門一開傻眼！　單身女驚見「情侶活塞運動」愣在原地

利多帶動Meta股價飆漲　市值激增逾2000億美元

3500隻猴子搶劫路人　攤商倒閉居民搬走

即／大阪機場2班機碰撞　10航班被停飛

她住院遭FBI攔下　得知未婚夫「暗網買兇」

男孩用紙做出Game Boy　嗨玩瑪利歐

更多熱門

相關新聞

北韓證實昨試射巡弋飛彈

北韓證實昨試射巡弋飛彈

北韓（朝鮮）軍事動向頻頻，今年以來已經連續4次發射巡弋飛彈。繼1月30日發射巡弋飛彈「箭矢-2型」以後，時隔3天，再度於昨（2）日上午朝西海（黃海）發射巡弋飛彈。對此，北韓官媒證實，此次試射是為了測試巡弋飛彈的爆炸威力。

人妻涉嫌「尼古丁加料」殺夫　改判無罪

人妻涉嫌「尼古丁加料」殺夫　改判無罪

日本19歲殺人縱火犯撤回上訴　死刑確定

日本19歲殺人縱火犯撤回上訴　死刑確定

26歲烏克蘭裔日本小姐爆不倫！遭已婚醫騙色

26歲烏克蘭裔日本小姐爆不倫！遭已婚醫騙色

快訊／北韓發射多枚巡弋飛彈

快訊／北韓發射多枚巡弋飛彈

關鍵字：

羽田機場日本航空日本飛機日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

涉洩偵查秘密給詐團　北院收押3律師

快訊／林進阿嬤辭世享耆壽92歲！

男女「活春宮」！激戰聲響徹全區

童星王欣逸殺人　最高檢列10大重刑外逃要犯

林進阿嬤1月就過世！家中痛哭畫面曝光

女騎士胸前僅穿3條線被開單　釣出本尊

春節冷到初三！冷氣團急凍「跌破10度時間曝」　全台甩雨4天　

「外國人專業戶」河國榮輕生亡

26歲女醉後狂飆畫面曝　騎士遭撞噴飛50公尺慘死

快訊／《洛基》男星去世　享壽76歲

新竹傳一屍兩命　孕婦催生前夕口鼻滲血亡

韓國瑜的秘書長決定了！　邀請「國會活字典」出任

老闆突送烏魚子禮盒！菜鳥聽原因傻眼了

小姊妹遭性侵　報警被回「然後咧、白癡」

陸已婚女高官包養小鮮肉！狂傳裸照色誘

更多

最夯影音

更多
年營業額破15億！天后闆妹盛大辦尾牙　年終豪發最高12個月

年營業額破15億！天后闆妹盛大辦尾牙　年終豪發最高12個月
理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆

理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆

超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建

超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建

陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

過年必追片單全在Disney+！ 《殺人者的購物中心》《龍之奇蹟》《社長3》好滿足

過年必追片單全在Disney+！ 《殺人者的購物中心》《龍之奇蹟》《社長3》好滿足

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面