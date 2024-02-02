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力晶2024藝文饗宴 周善祥的音樂馬拉松

▲周善祥將攜手法國小提琴家杭諾．卡普松（Renaud Capuçon,1976-），獻上莫札特鋼琴與小提琴二重奏。 。（圖／鵬博提供）

▲周善祥將攜手法國小提琴家杭諾．卡普松（Renaud Capuçon,1976-），獻上莫札特鋼琴與小提琴二重奏。 。（圖／鵬博提供）

生活中心／台北報導

周善祥北中南巡演列車再度啟動！首場2月21日在台北國家音樂廳，周善祥將攜手法國小提琴家杭諾．卡普松（Renaud Capuçon,1976-），獻上莫札特鋼琴與小提琴二重奏。緊接的是七場周善祥的鋼琴獨奏會馬拉松，從2月24日至3月9日，於台北、台中、高雄、屏東的國家藝文場館舉辦。七場曲目無一重複，從巴赫《郭德堡變奏曲》、李斯特《被遺忘的圓舞曲》，到去年百年冥誕的李給悌，將一次帶給您有如「萬花筒」般的聽覺饗宴。

2016年的薩爾茲堡音樂節，原訂由小提琴家卡普松、鋼琴家普萊斯勒演出莫札特小提琴奏鳴曲全集，然而普萊斯勒身體不適，改由周善祥代打上陣，卻意外開啟兩人合作的契機。小提琴家卡普松如此說道：「在薩爾茲堡音樂節現場，我們兩人的『默契』渾然天成。演出結束後，我們就決定將莫札特鋼琴與小提琴二重奏錄製成專輯，也開始規劃未來合作的方向。那次與Kit (周善祥)一同演奏的經驗，就像是踏上一段美妙的音樂之旅。」

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幽默、高度組織力及執行力，是卡普松一貫的作風。每年約120場的音樂會、每兩週在洛桑授課一次，並且自2019 年起擔任瑞士曼紐因音樂學院的藝術總監，絲毫不影響他的速度和專注。與莫札特同一天生日的他，不同於莫札特時常須為貴族服務，卡普松始終主導自己的演出及專輯發行，卡普松這麼說道：

「我有自己的節奏。唱片公司常催促我要錄這個，錄那個，但我會說『現在還不是時候』。當找到正確的作品，有了合適的人選夥伴、錄製地點，以及時間規劃，一切都相較完整後，我才會開始動工。」
卡普松強烈的個人特質—理性、邏輯、幽默，同樣反映在擁有超強大腦的周善祥身上，這或許就是他們所謂「共同的默契」。莫札特之於周善祥，意味著他人生的起點。彈奏莫札特的音樂如同以科學視角認識世界，簡單、真實、自然，卻總能觀察到意想不到的有趣現象，點燃了周善祥對古典音樂的興趣。

從5歲至15歲，莫札特的鋼琴作品如同玩伴，陪著周善祥度過整個童年。

周善祥、卡普松此趟來台演出，由力晶文化基金會全力支持，執行長詹曼君表示：「周善祥是公認在他這個世代，最獨樹一幟的鋼琴家之一，除了罕見而豐富的曲目庫之外，他對音樂的理解，以及清新的詮釋，讓他收穫許多樂迷；而杭諾．卡普松更是當今法國小提琴天王級的人物，台灣的聽眾終於又有機會能夠親臨他的現場！」除了音樂會演出本身之外，力晶文化基金會和鵬博藝術也邀請周善祥進行數場「力晶美學藝堂－周善祥的音樂世界」講座，與聽眾做面對面的音樂分享，以及「力晶美學藝堂－周善祥大師班」教學活動，與台灣學子進行演奏上的交流，歡迎愛樂者共襄盛舉。

周善祥音樂馬拉松場次如下：

力晶2024藝文饗宴《杭諾．卡普松與周善祥的莫札特二重奏之夜》
2/21 (三) 19:30 國家音樂廳
力晶2024藝文饗宴《巨石陣－周善祥2024鋼琴獨奏會》
2/24 (六) 19:30 國家音樂廳
力晶2024藝文饗宴《萬花筒－周善祥2024鋼琴獨奏會》
2/26 (一) 19:30 國家音樂廳
力晶2024藝文饗宴《五個世紀－周善祥的音樂時空壯遊》
2/29 (四) 19:30 國家音樂廳
變與不變－周善祥的郭德堡變奏曲
3/1 (五) 19:30 臺中國家歌劇院中劇院
周善祥2024管風琴與鋼琴獨奏會
3/3 (日) 14:30 屏東演藝廳-音樂廳
百年李給悌－周善祥2024鋼琴獨奏會
3/5 (二) 19:30 國家兩廳院演奏廳
無限李斯特－周善祥管風琴與鋼琴之夜
3/9 (六) 19:00 衛武營國家藝術文化中心音樂廳

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