指揮家莊東杰率德國波鴻交響樂團來台演出

▲莊東杰將率波鴻樂團訪台演出 。（圖／記者蘇位榮攝）

生活中心／台北報導

「第一個德國交響樂團來到台灣為樂團總監的故鄉人演奏」。屢次在國際指揮大賽中獲將的台灣指揮家莊東杰在2021年獲聘德國波鴻交響樂團音樂總監、及魯爾安妮莉絲布羅絲特音樂廳總監，莊東杰獲力晶文化基金會支持，將率領波鴻樂團訪台，於9月27日、28日及30日在台北國家音樂廳、新竹市演奏廳及高雄衛武營國家音樂廳，演出馬勒第五號交響曲及拉赫曼尼諾夫第二號交響曲。

這次台灣行，也邀約烏克蘭鋼琴家亞歷山大伽佛利佑克（Alexander Gavrylyux）來台巡演，演出馬勒第五號交響曲及李斯特第一號鋼琴協奏曲，以及拉赫曼尼諾夫第二號交響曲、帕格尼尼主題狂想曲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

莊東杰在2015年獲哥本哈根瑪爾科國際青年指揮大賽桂冠，法蘭克福蕭提國際指揮大賽銀獎、班貝克馬勒國際指揮大賽銀獎等殊榮。莊東杰在擔任波鴻交響樂團指揮後，以德奧傳統曲目為主軸加以微調，發展出自己的音色，融合多樣性和跨文化對話，以音樂創意和社區居民互動。

德國波鴻交響樂團（Bochumer Symphoniker）被德國樂團聯盟評選為A級樂團之一，該樂團成立於1919年，原本沒有自己的音樂廳，後來當地市民捐款達七百萬歐元，在廢棄天主堂建立一流音樂廳，波鴻才有自己的音樂廳，波鴻樂團在古典浪漫大型交響樂曲、跨界演出、室內樂及音樂教育上展現高水準表演，並到海外巡迴演出。

這次來台演出的烏克蘭鋼琴家Alexander Gavrylyux，曾在1999年霍洛維茨國際鋼琴大賽奪冠、2000年日本浜松國際鋼琴賽冠軍、2005年魯賓斯坦國際鋼琴大賽冠軍及最佳協奏曲演奏獎，在樂壇享有鋼琴三冠王之美譽，經常和世界知名樂團合作演出。他和鴻鴻樂團都很期待來台演出。