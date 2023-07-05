　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

指揮家莊東杰率德國波鴻交響樂團來台演出

▲莊東杰將率波鴻樂團訪台演出 。（圖／記者蘇位榮攝）

▲莊東杰將率波鴻樂團訪台演出 。（圖／記者蘇位榮攝）

生活中心／台北報導

「第一個德國交響樂團來到台灣為樂團總監的故鄉人演奏」。屢次在國際指揮大賽中獲將的台灣指揮家莊東杰在2021年獲聘德國波鴻交響樂團音樂總監、及魯爾安妮莉絲布羅絲特音樂廳總監，莊東杰獲力晶文化基金會支持，將率領波鴻樂團訪台，於9月27日、28日及30日在台北國家音樂廳、新竹市演奏廳及高雄衛武營國家音樂廳，演出馬勒第五號交響曲及拉赫曼尼諾夫第二號交響曲。

這次台灣行，也邀約烏克蘭鋼琴家亞歷山大伽佛利佑克（Alexander Gavrylyux）來台巡演，演出馬勒第五號交響曲及李斯特第一號鋼琴協奏曲，以及拉赫曼尼諾夫第二號交響曲、帕格尼尼主題狂想曲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

莊東杰在2015年獲哥本哈根瑪爾科國際青年指揮大賽桂冠，法蘭克福蕭提國際指揮大賽銀獎、班貝克馬勒國際指揮大賽銀獎等殊榮。莊東杰在擔任波鴻交響樂團指揮後，以德奧傳統曲目為主軸加以微調，發展出自己的音色，融合多樣性和跨文化對話，以音樂創意和社區居民互動。

德國波鴻交響樂團（Bochumer Symphoniker）被德國樂團聯盟評選為A級樂團之一，該樂團成立於1919年，原本沒有自己的音樂廳，後來當地市民捐款達七百萬歐元，在廢棄天主堂建立一流音樂廳，波鴻才有自己的音樂廳，波鴻樂團在古典浪漫大型交響樂曲、跨界演出、室內樂及音樂教育上展現高水準表演，並到海外巡迴演出。

這次來台演出的烏克蘭鋼琴家Alexander Gavrylyux，曾在1999年霍洛維茨國際鋼琴大賽奪冠、2000年日本浜松國際鋼琴賽冠軍、2005年魯賓斯坦國際鋼琴大賽冠軍及最佳協奏曲演奏獎，在樂壇享有鋼琴三冠王之美譽，經常和世界知名樂團合作演出。他和鴻鴻樂團都很期待來台演出。

ET快訊
明「飆破38°C↑」　最熱範圍曝
快訊／小客車公墓旁自撞飛草叢　2人命危
鮮肉男星遭控「強壓硬上」！本人回應了
鬼金棒要漲了！老饕支持：照樣吃爆
快訊／大巨蛋工人不治身亡　北市勞動局要求局部停工
拳賽看點總整理！　Toyz：想把鐘培生肋骨打斷
已婚演員強抱舌吻女學員！噁邀多次上摩鐵
李坤城兒開罵林靖恩！　不爽靠爸「像吸血鬼」：一輩子廢人
快訊／513、517大停電原因曝光　台電4人遭彈劾、送懲戒法

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

農夫挖到白骨突暴雨！小隊長喊：我知你有冤　「啪1聲」破案了

喜迎第230萬市民誕生！張善政：打造桃園成為年輕人首選城市

暑假拚了！中衛CSD送2萬元東京機票　華新醫材口罩混搭再打折

單身哥過超爽！已婚主管「最討厭你們這種人」　一票人看完都笑了

1日餐費100元！她曝悲慘生活「比底層還底層」：沒錢別生小孩

首屆蔬跑盃促環保永續 超馬老爹領跑 張麗善挺雲林向低碳

3生肖下半年「職場出現危機」！屬馬遇小人　這類人被騙錢財

LINE「5款超可愛貼圖」快下載！能爽用到明年

「開高速公路睡死」男友：定速很安全！她勸不聽...也睡著了

首創！首都客運1579路線「7／15起車上不收現金」　未來擬擴大實施

七朵花仔仔逝世！享年35歲　陳喬恩：永遠愛妳..趙小僑悲痛發聲

館長發毒誓「若當官全家XX」　公司貨95%MIT：我就是台獨

紅燈了...長者無助站路中　外送員經過下車暖心護送

藍正龍證實離婚：我跟幼婷分開了　「會一起陪小孩長大」

買網軍沒付錢？ 黑人臉書遭反攻洗版｜20230704 ET午間新聞

鍾培生拳上記者會賞巴掌推人　Toyz不爽回揍！被教練團拉開

床頭「陰森貓鬧鐘」逼視　苦主發寒：每天7點出現

孫生挺酷炫「沒偷拍也沒違法」　一切「合意」..勸他：趕快出來講

開車遇行人「繼續嚕」遭罰　網批不長眼...結局竟反轉

拳賽前爆衝突！Toyz遭鍾培生賞巴掌　回揍被拉開..嗆：打那麼小力，娘炮

農夫挖到白骨突暴雨！小隊長喊：我知你有冤　「啪1聲」破案了

喜迎第230萬市民誕生！張善政：打造桃園成為年輕人首選城市

暑假拚了！中衛CSD送2萬元東京機票　華新醫材口罩混搭再打折

單身哥過超爽！已婚主管「最討厭你們這種人」　一票人看完都笑了

1日餐費100元！她曝悲慘生活「比底層還底層」：沒錢別生小孩

首屆蔬跑盃促環保永續 超馬老爹領跑 張麗善挺雲林向低碳

3生肖下半年「職場出現危機」！屬馬遇小人　這類人被騙錢財

LINE「5款超可愛貼圖」快下載！能爽用到明年

「開高速公路睡死」男友：定速很安全！她勸不聽...也睡著了

首創！首都客運1579路線「7／15起車上不收現金」　未來擬擴大實施

全聯獨賣泰國「金枕頭榴槤冰棒」！小美冰淇淋聯名阪急麵包必嚐

日本環球「蜘蛛人驚魂歷險記」明年關閉　即起推復刻周邊、送貼紙

頭皮長痘痘「別再潤髮」　醫揭5消痘關鍵：流汗後用清水洗

台東兒童運動公園開箱！饒慶鈴：歡迎親子家庭暑假來放電

正妹護士懷孕7個月　親眼見「老公情纏新女友」心碎

你無法光用言語或打罵就打造出一個符合期待的孩子

防災避難包了嗎？　台南市民生百貨業者設置「防颱專區」

快訊／台南左鎮第一公墓旁...小客車自撞電桿飛草叢　2人命危

不放棄網羅林書豪！高景炎：不想贏球的球隊才不爭取

王金平挺侯友宜！150立委出席「厚友宜後援會」　便當菜色曝光

富邦啦啦隊妹子太兇＞ ＜　「肩帶3度滑下」鎮定拉好

生活熱門新聞

阿堂鹹粥又漲了「1碗飆到300元」！饕客：不吃了

劉芒道歉！YT竟持續掉粉「訂閱再減1000」

「低配網軍」灌大牙臉書　忘刪一句話漏餡

建材千金醉醒「旁躺陌生男」她翻老公口袋崩潰

行人站斑馬線爽吃永和豆漿！騎士傻眼：該等你吃完？

30歲男腳臭爆！脫鞋驚見「腳上都是洞」恐怖原因曝

澎湖4萬1老闆「5星自誇」被抓包！裝遊客喊：CP值高

獨／基北區考生84%進公立學校「0分也上榜」　校長：減招刻不容緩

阿堂鹹粥變相漲價　老闆出面回應了

不只排骨！梁社漢「1主菜」也被推

12生肖「7月運勢」曝！屬猴事業旺財運狂飆

夜市牛排店怎麼吃才專業？內行分享4步驟

5星座男「爛草莓性格」超玻璃心

8／1起禁止提供PLA免洗餐具

更多熱門

相關新聞

莊東杰 林品任 白建宇與NSO炫技演出

莊東杰 林品任 白建宇與NSO炫技演出

國家交響樂團將在4月24日於臺北國家音樂廳舉辦力晶2022藝文饗宴《莊東杰、林品任與NSO－璀璨樂夜》音樂會，4月30日舉行力晶2022藝文饗宴《莊東杰、白建宇與NSO－詩琴致友》音樂會，與德國波鴻交響樂團音樂總監莊東杰、韓國國寶級鋼琴家白建宇，以及美國印第安納波利斯國際小提琴大賽首獎得主林品任同台炫技，精彩呈現名家經典。

力晶黃崇仁：4月擬再漲價

力晶黃崇仁：4月擬再漲價

力積電砸2780億元銅鑼廠動土

力積電砸2780億元銅鑼廠動土

大老闆收藏曝光！黃崇仁辦公室像藝廊　年捐5000萬支持藝術創作者

大老闆收藏曝光！黃崇仁辦公室像藝廊　年捐5000萬支持藝術創作者

黃崇仁：欠債1200億元全部還清　我真命大！　

黃崇仁：欠債1200億元全部還清　我真命大！　

關鍵字：

莊東杰波鴻樂團力晶

讀者迴響

熱門新聞

快訊／洪曉蕾驚爆西班牙插管急救！　「社群消失快1週」

快訊／阿雅「驗毒結果」出爐！

直擊炎亞綸露面「阿本相伴」！

阿堂鹹粥又漲了「1碗飆到300元」！饕客：不吃了

黑人陷性騷！前保母「小亨堡」近況曝光

劉芒道歉！YT竟持續掉粉「訂閱再減1000」

「低配網軍」灌大牙臉書　忘刪一句話漏餡

他割包皮忍不住噴！2句話害20年射不出

女軍官變小三！　已婚上校不倫小17歲甜美學生「豪宅築愛」

救我醫生！5億高中生死前買車　車牌號碼「9513」

台灣「九頭身女星」慘遭追債！

台電認證冷氣太多人吹錯！　一進門秒按「1功能」電費省爆

建材千金醉醒「旁躺陌生男」她翻老公口袋崩潰

醫急勸兒童「停喝1類飲品」！見一景象嘆：影響巨大

鮮肉男星翻車爆家暴！

更多

最夯影音

更多
七朵花仔仔逝世！享年35歲　陳喬恩：永遠愛妳..趙小僑悲痛發聲

七朵花仔仔逝世！享年35歲　陳喬恩：永遠愛妳..趙小僑悲痛發聲
館長發毒誓「若當官全家XX」　公司貨95%MIT：我就是台獨

館長發毒誓「若當官全家XX」　公司貨95%MIT：我就是台獨

紅燈了...長者無助站路中　外送員經過下車暖心護送

紅燈了...長者無助站路中　外送員經過下車暖心護送

藍正龍證實離婚：我跟幼婷分開了　「會一起陪小孩長大」

藍正龍證實離婚：我跟幼婷分開了　「會一起陪小孩長大」

買網軍沒付錢？ 黑人臉書遭反攻洗版｜20230704 ET午間新聞

買網軍沒付錢？ 黑人臉書遭反攻洗版｜20230704 ET午間新聞

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面