26歲日本小姐爆淪小三！　烏克蘭裔佳麗遭已婚「筋肉醫」騙色

▲前田認隱瞞已婚身分接近椎野。（圖／翻攝自IG）

記者王佩翊／編譯

第56屆日本小姐選美由烏克蘭裔的26歲選手椎野卡洛琳娜（椎野カロリーナ）奪得后冠，而這名擁有非傳統東方面孔的佳麗更成為日本小姐選美比賽各獎項中首位歐洲出身的選手，因此引發熱議。不過就有週刊爆料，椎野與一名已婚醫師發展婚外情，而對方正是因身材健美獲得「筋肉醫師」封號的知名整形醫師。

26歲的椎野卡洛琳娜雙親皆是烏克蘭人，5歲跟著再婚的母親來到日本，此後在日本生活超過20年，目前也已經取得日本國籍。她15歲時被挖角，因此成為模特兒，更曾被稱為「烏克蘭誕生的奇蹟美女」。

▲椎野5歲移民日本，已取得日本國籍。（圖／翻攝自IG）



椎野卡洛琳娜奪得后冠後一度爆紅，但卻也被《週刊文春》爆料，她與一名40多歲的知名已婚醫師交往，對方不但曾出版書籍，還簽約經紀公司，兩人最初只是一起吃飯的朋友，但隨後越來越親密，甚至還被男方邀約到家中約會。

另有媒體爆料，這名已婚男醫師就是號稱「筋肉醫師」的前田拓摩。消息曝光後，椎野卡洛琳娜的經紀公司在X發文澄清強調，與本人確認過，兩人並沒有發生週刊所說的婚外情「不貞行為」。日本小姐選美比賽的主辦單位也力挺椎野並稱，從報導中可以明顯得知是男方欺騙她，椎野也是受害者，並無過錯。

男方則親自在Instagram發布手寫道歉信稱，兩人確實有約會並見面一段時間，但是報導內容誇大且有誤導之嫌疑。他強調，兩人接觸時，自己的確隱瞞已婚身分，不過椎野卡洛琳娜得知後，便拒絕與他繼續來往，而他現在也已經離婚。