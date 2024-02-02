路上一片「黑黑的」機車滑倒刮出一路火花　竟是公車漏油

記者鄧木卿／台中報導

台中市大里區今（2日）清晨6點33分發生一起公車漏油意外，導致後方騎乘機車的33歲黃姓男子左轉時滑倒，機車還在路上刮出火花，黃男身上多處擦挫傷送醫治療，現場已由環保局清理完畢。

▲▼台中一輛公車清晨漏油，造成機車滑倒一路刮出火花。（圖／民眾提供，下同）

警消獲報趕往大里區仁化路與至善路口，從路口監視器得知是36歲朱姓男子駕駛公車，從至善路往立善橋方向行駛，不慎漏油，導致後方的黃男人車摔倒，黃男受傷送醫，雙方駕駛無酒駕情事，詳細肇事原因由交通警察大隊分析研判。