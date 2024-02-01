日本富士通引爆「英國最大冤案」道歉了　郵局700員工離奇被告詐欺

▲造成英國最大冤案，日本科技大廠富士通道歉。（圖／路透）

文／中央社

日本富士通財務長磯部武司1月31日針對英國郵局數百名員工誤遭控詐欺定罪而道歉。日本科技大廠富士通提供的電腦會計系統存在缺陷，引發這起英國最大規模冤案。

法新社報導，英國郵局於1999年到2015年間因為採用的富士通（Fujitsu）「地平線」（Horizon）資訊科技系統出錯，造成會計帳目上金額短少，逾700名郵局分行經理被判犯下竊盜或做假帳罪。

磯部武司公布富士通財報時在記者會中宣布：「富士通以最嚴肅態度看待此事，並對相關郵局分行經理和他們家屬表達最深切的歉意。」

「英國的法定公開調查正針對歷經多年的複雜事件進行探查，我們英國子公司予以全面配合，我們仍然堅定履行配合的承諾。富士通期盼迅速找到解決方案，確保受害者獲得公正結果。」

在這起英國最大規模冤案之一當中，約有數百名郵局分行經理遭判入獄、破產或失去家庭，甚至有4人尋短。

最近電視節目討論引發公眾譁然，促使政府採取行動，許多英國人這才得知這起醜聞。

富士通是全球最大資訊科技服務供應商之一，年營收約270億美元（約新台幣8446億元）。

富士通已經表示不會在英國參與政府招標案，但是磯部武司今天表示，目前排除裁員可能。他表示，目前尚不清楚裁員會對利潤產生多大影響。