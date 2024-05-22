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威脅音檔曝！林姿妙兒涉性侵　角頭警告受害女：妳會有麻煩

林姿妙（左）涉貪案件尚未落幕，現又傳出利用政治勢力包庇兒子的爭議。

▲林姿妙（左）涉貪案件尚未落幕，現又傳出利用政治勢力包庇兒子的爭議。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

另一段錄音檔的人物，據A小姐指稱是一名新北角頭，該名角頭一開始就表示「宜蘭那邊自知理虧」，委託很多新北角頭出面找她的家人處理，剛好自己跟A小姐家人熟識，才幫忙跟她連絡談和解。

這名角頭更進一步挑明說，對方找了專門在當地搞偷渡的「宜蘭勇仔」出面，實力很不錯，勸她說：「簡單跟妳講一句話，我們不是他們的對手…不撤告的話…改天妳可能會有點麻煩事啦…吃虧就吃虧了啦，對方也很有誠意，看包個紅包還是怎樣，圓滿的處理結果，一定有一方會吃虧的，妳知道嗎？有什麼要求可以提出來，我跟對方講，不要靠法律啦！」

A小姐追問是否林澤民請這些角頭出面對她及她的家人施壓？該名角頭坦承說當然是林澤民，並對A小姐說自己也是有分量的人，掛保證說只要她肯和解，「就算是林姿妙出來都沒用，我保證讓她『包包轉去』！」

林澤民（圖）遭前女友指控，不斷找黑道恐嚇施壓家人，想藉此逼其和解。（讀者提供）

▲林澤民（圖）遭前女友指控，不斷找黑道恐嚇施壓家人，想藉此逼其和解。

A小姐還向本刊說，她萬萬沒想到，只不過是跟縣長兒子談了一段感情，卻慘遭性侵，還讓全家人遭遇如電影般被政治勢力、黑道幫派接連施壓脅迫的情節，真的讓她悔不當初。

回憶起遭性侵的過程，A小姐表示與林澤民是在去年6月透過交友軟體認識，林隨即對她展開熱烈追求，交往後才知其母親是林姿妙；隨著交往時間拉長，林開始要求她配合一些特殊性癖好，若她不從，林就會以「愛我就配合我」「我真的很想要」等字眼情勒，不料，A小姐一再忍讓，最後竟演變成遭霸王硬上弓的下場。

A小姐質疑宜蘭地檢在配合林家人辦案，對司法公正性感到灰心。

▲A小姐質疑宜蘭地檢在配合林家人辦案，對司法公正性感到灰心。

原來，去年9月1日晚間，A小姐與林在台北聚會喝酒，結束後2人一起返回宜蘭住處，正當有睡眠障礙的A小姐服完藥準備就寢，林卻性趣盎然地硬上，A小姐先是來不及反應，之後連忙拒絕，林非但不理會，還趁她藥效發作無力抵抗之際逞獸欲。

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