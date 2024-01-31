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男領隊問「要不要睡同間房？」妹子怒拒　過來人曝慣用招：檢舉

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO看到訊息傻眼。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，到大陸參加交換生交流活動，承辦單位負責訂住宿，因為是一人參加，收到男領隊訊息問「要不要跟我同一間房？」擔心她沒有熟識的夥伴，睡同間房方便照顧，她當下拒絕，而且雙方都還沒見過面，她越想越傻眼，「正常人會直接嚇到欸」。

女網友在Dcard發文，「被男領隊要求睡一起」，近期要到大陸參加交換生交流活動，住宿由承辦單位處理，負責帶他們團的男領隊看她單獨參加，私訊她「要不要睡同一間房」，她秒拒絕傻眼回「什麼鬼，領隊你知道你在問什麼嗎？」要求安排她與女生同房就好。

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領隊解釋「妳想太多了」，擔心她沒有熟識夥伴，睡同間房好照顧，沒有其他惡意。原PO納悶，同團還有其他女生，同性別睡一間房才合理，而且參加這活動所有人都互相不認識，連面都沒有見過，「直接問我要不要跟他睡一間，正常人會直接嚇到欸，真的覺得領隊很有問題」。

▲▼飯店,住宿,房間,開房,睡覺,房型,旅遊。（圖／記者施怡妏攝）

▲原PO當下立刻拒絕。（示意圖／記者施怡妏攝）

前幾天領隊還問她搭幾點的班次，過幾天又私訊她兩人的班次一樣，「我是不相信有那麼巧啦，還一直瘋狂私訊我，想讓我幫人帶酒，已經拒絕了，還一直盧小」。

貼文曝光，網友直呼檢舉，「投訴承辦單位，妳都有截圖了，直接投訴就好」、「看起來是有得逞過，感覺很熟門熟路」、「還好原PO有堅持住，有的小女生真的會單純以為沒房間傻傻被騙，強烈建議投訴+1」、「我待過旅遊界，這領隊是有私心的喔，請務必檢舉」、「之前大學也有這種男生，只要是同系女生都問過一輪」、「這男的就是賭遇到不好意思拒絕的，原PO兇得好」。

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