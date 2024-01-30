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網紅牙醫「登日媒」？陳沂曝光官網回信

▲▼挺台牙醫「登日媒」翻車了？陳沂PO官網回信：牙醫診所提供新聞稿。（圖／翻攝日媒《PR TIMES》）

▲盾牌牙醫史書華捐贈124萬元台幣賑災，登上日本媒體。（圖／翻攝日媒《PR TIMES》）

記者鄒鎮宇／綜合報導

日本石川縣能登半島1月1日發生規模7.6強震，造成當地嚴重傷亡及災損，我國政府、民間分別捐贈6000萬日圓、5.4億台幣。其中，知名網紅醫師「盾牌牙醫史書華」捐贈124萬元台幣，被日本媒體報導，進而爆出一系列紛爭。

日媒《PR TIMES》26日以台灣「奇蹟醫師」史書華為題，報導史書捐款賑災等；其中，內文提及史書華經營多家企業，包括牙醫診所及電子商務公司，更在2023年的烏克蘭戰爭中捐錢、物資及救護車等。事後，史書華也轉貼該文，吸引不少粉絲朝聖。

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事後，有網友發現，《PR TIMES》並非新聞媒體網站，而是代理發布的平台，因此與史書華隔空開戰，質疑史書華買新聞後自己轉發，而史書華也發文反擊，否認有購買新聞一事，「我沒有花錢買過新聞」、「我不需要買新聞，我說了『沒有』，但沒有辦法證明我沒有做的事情，對吧」、「我以為捐錢救災是好事，結果也可以被各種惡意解讀，台灣人真的這麼好騙？124萬說大不大、說少也不少，日本人的感激我看在眼裡，如同我也感激當初他們第一時間124萬劑AZ的幫忙」。

每一間媒體都可以花錢買版面 包括藍媒紅媒 都有固定報價 （我在公關委員會本來就會接洽這方面業務） 我沒有花錢買過新聞 一些紅媒也有找過我 一則報導8萬起跳 我不需要買新聞 我說了 沒有 但沒有辦法證明我沒有做的事情...

盾牌牙醫史書華發佈於 2024年1月28日 星期日

 「盾牌牙醫史書華搞笑藝人正常發揮，氣噗噗說自己沒有到日本網站買新聞」，網紅陳沂29日晚間PO文表示，有網友寫信到報導史書華是「台灣奇蹟醫生」的《PR TIMES》詢問，對方回應「他們只是一個提供新聞稿代理發布的平台」，「新聞稿由客戶公司自行創建，而關於史書華的報導提供者是他的牙醫診所」。

盾牌牙醫史書華搞笑藝人正常發揮，氣噗噗說自己沒有到日本網站買新聞。 結果有網友寫信到報導史書華是「台灣奇蹟醫生」的PR TIMES詢問，對方回應他們只是一個提供新聞稿代理發布的平台。 新聞稿由客戶公司自行創建，而關於史書華的報導提供者是他的牙醫診所 如果認為是抹黑，歡迎史書華提告誹謗。 你不是最愛告人嗎？這時候又靜悄悄喔？

陳沂發佈於 2024年1月29日 星期一

陳沂表示，「如果認為是抹黑，歡迎史書華提告誹謗。」據了解，《PR TIMES》報導該則新聞的內容中，撰文作者確實為「史書華牙科診所」，代表者名為「史書華」，且附上發出的臉書捐款文網址。

根據曝光的《PR TIMES》的回信指出，《PR TIMES》不是新聞報導的媒體，而是提供新聞稿代發的平台，因此《PR TIMES》上的資訊都不是他們撰寫的文章，而是客戶、公司各自撰寫的「新聞稿」，「以下新聞稿是由史書華牙科診所提供的」，然而該文是否由史書華親自付費投稿，仍待查證。

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