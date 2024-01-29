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國光司機勇救21乘客後身亡！車上護理師CPR搶命...一度恢復心跳

記者白珈陽／台中報導

國光客運司機黃福能昨（28日）晚從台北載客行經台中大雅段，突感身體不適，緊急將車停靠路肩，隨後陷入昏迷，經送醫搶救仍不治，車上21名乘客無人受傷。國光客運台中站長鄭秀菊指出，當時車內有1名女護理師，在其他乘客的協助下，第一時間對黃施作CPR，在送醫前疑還有呼吸，未料到院搶救仍宣告無效，所有同仁得知消息，都相當錯愕、惋惜。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲國光客運台中站長鄭秀菊指出，當時車內還有護理師為黃進行急救。（圖／民眾提供）

鄭秀菊表示，因最近天氣變化大，她會主動關心駕駛同仁，昨天黃第一趟為下午2時40分的班次，出發前她與黃聊天，還提醒黃春節公告要貼好，當時黃一切表現正常，沒有異狀。

鄭秀菊說，出事的班次為黃於晚間6時30分從台北返回台中，從監視器畫面看，在台中大雅段時，黃打了方向燈靠向路肩，才剛停好人就突然倒了，當時車內的乘客剛好有女護理師，其他男乘客也協助將黃擺放在車道上，一起幫忙做CPR。

鄭秀菊指出，乘客稱黃當時還有呼吸，沒想到送醫搶救仍不治，同事都很錯愕惋惜，喪失了一個很好的好同仁、好夥伴。

鄭秀菊說，黃有兩個小孩，都已長大成人，黃平時與友人住在草屯；黃從2001年就在台汽客運（國光客運前身）服務至今，是很老資格的司機，平常服務都很好，是一個很優秀的駕駛員，平時雖較寡言，但別人問他問題一定會回答。

她說，全案已由國道警方介入調查，相關監視器畫面已交由警方和檢察官調查，黃因住草屯，目前遺體已移至南投縣立南投殯儀館，等候檢警相驗。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲▼黃福能昨駕駛客運行經台中大雅段，因突感不適緊急將車停靠路肩。（圖／民眾提供）

▲▼ 。（圖／民眾提供）

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