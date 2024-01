軍機「低空飛進市區」穿越車流驚險一瞬　土耳其軍方認：緊急迫降

▲土耳其軍機迫降市區,驚險低空飛行畫面曝光。(圖/翻攝自X/@clashreport)

記者張寧倢/綜合報導

土耳其25日發生一起軍機迫降市區的事件,從目擊者拍攝的影片中可見,一架軍用運輸機低空飛在城市道路的上空,並且飛越了一座體育場,飛行高度距離行駛中的貨車、道路兩旁的路燈只差短短幾公尺,畫面相當驚險。土耳其國防部也出面證實此事。

Turkish Air Force Transall C-160 military transport aircraft, which took off for training in Kayseri, had to make an emergency landing due to a technical malfunction.



While the aircraft sustained minor damage, the pilot and crew are in good health. pic.twitter.com/YZn6PI12dZ