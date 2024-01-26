軍機「低空飛進市區」穿越車流驚險一瞬　土耳其軍方認：緊急迫降

▲土耳其軍機迫降市區，驚險低空飛行畫面曝光。（圖／翻攝自X／@clashreport）

記者張寧倢／綜合報導

土耳其25日發生一起軍機迫降市區的事件，從目擊者拍攝的影片中可見，一架軍用運輸機低空飛在城市道路的上空，並且飛越了一座體育場，飛行高度距離行駛中的貨車、道路兩旁的路燈只差短短幾公尺，畫面相當驚險。土耳其國防部也出面證實此事。

Turkish Air Force Transall C-160 military transport aircraft, which took off for training in Kayseri, had to make an emergency landing due to a technical malfunction.



While the aircraft sustained minor damage, the pilot and crew are in good health. pic.twitter.com/YZn6PI12dZ — Clash Report (@clashreport) January 25, 2024

根據路透社報導，土耳其國防部25日表示，這架軍機由於出現技術問題，不得不緊急迫降，飛機也因此受到輕微損壞，不過，所有飛行員與機組人員都沒有受傷。路透社已將現場畫面中的道路格局、建築結構、山區地勢與體育場的設計，與衛星影像資料比對，核實了影片拍攝地。

另據英國小報i News報導，土耳其國防部還表示，這是一架C-160運輸機，當天從中部開塞利（Kayseri）一處空軍司令部基地起飛進行訓練，後來遭遇技術故障。目擊事件的市民艾特金（Muhammed Aytekin）原本正開著車要去市場做生意，當下看到飛機靠近就立即靠邊停車，並從車裡拍下了這段畫面。

艾特金向土耳其安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）表示，飛機經過時他能聞到機上的燃油味，「這是我們前所未見的事情，我們到現在仍感到震驚。」

▼網傳影片宣稱拍到降落瞬間，軍機看起來似乎不只輕微受損，但土耳其軍方尚未證實這段畫面。