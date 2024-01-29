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40歲工程師久咳發現早期肺癌　術後免疫輔助治療助返正常生活

▲▼三總汀州院區將成急救責任醫院　斥資1億引進高階MRI揪早期肺癌。（圖／記者嚴云岑攝）

▲低劑量電腦斷層掃描助早期發現肺癌。（示意圖／資料照）

【企劃特輯】

有吸菸習慣的40歲男工程師，以為是小感冒咳嗽，卻持續咳了2個月之久，甚至越來越嚴重後才就醫，檢查後竟發現4公分的肺部腫瘤！醫師判斷為肺癌3A期，雖可進行開刀治療，但術後仍有頗高的復發風險，經評估後決定在原本的輔助性化療外，再加上1年療程的免疫治療。治療至今已超過2年，無復發跡象，這名工程師已重回正常生活。

肺癌成新發癌症病例首位！低劑量電腦斷層掃描助早期發現

根據最新衛福部統計，肺癌首度超越連續15年蟬聯第一名的大腸癌，成為每年新發生癌症病例的冠軍。就此，胸腔內科主治醫師，同時也是亞東醫院癌症中心肺癌團隊召集人暨超音波內視鏡中心主任的張晟瑜醫師表示，主要原因可能與國健署近年積極推動肺癌早期偵測計畫有關，透過低劑量電腦斷層（LDCT），更早期發現許多微小病灶，找出許多無症狀肺癌病人。

張晟瑜主任進一步解釋，歷年統計十大癌症死亡率，肺癌向來都在第一位，原因就在肺癌早期幾乎無症狀，當病人察覺有異到醫院檢查時，癌細胞常常都已擴散，轉移到其他器官，因此治療效果也較有限，死亡風險也就相對較高；但在低劑量電腦斷層掃描（LDCT）協助下，讓肺癌腫瘤能在還很微小時就被發現，早期接受治療，對於預後提升頗有幫助。

早期肺癌仍有復發風險！ 術後免疫輔助治療有機會降低風險

張晟瑜主任指出，肺癌越早發現5年存活率越高，第1期能有90％，第2期也有60％，到了第3期下降到至30％，第4期就會降至10至15％1。通常第1期至第3期A階段，都有機會手術去除腫瘤，術後再配合輔助性治療，將游離癌細胞盡可能殺死，有機會降低術後復發風險，增加5年存活機率2

傳統上早期肺癌術後輔助性治療以化療為主，隨著醫療進步，其他的治療藥物也陸續出現，包括免疫治療。張晟瑜主任解釋，早期肺癌的術後免疫治療，藥物作用機轉與癌細胞為避免被免疫T細胞攻擊，因而模仿正常細胞產生免疫檢查點PD-L1，與T細胞上的PD-1結合後，就能停止T細胞發動攻擊有關。使用免疫治療藥物，也就是免疫檢查點抑制劑以抑制PD-1/PD-L1後，就能停止上述機轉，有機會讓免疫細胞能重新活化，再次對癌細胞進行狙擊。

肺癌術前先討論PD-L1免疫表現數值　後續輔助治療策略擬定更有效率

早期肺癌術後免疫治療進行前，會建議先檢測腫瘤PD-L1表現度數值。張晟瑜主任說明，若PD-L1≥1%以上即適合免疫治療，但為高表達時（≥50%），無病存活率則可望更高3，因此若有考慮接受輔助免疫治療的話，可在手術前就可以先與醫師討論，有助於手術後馬上進行PD-L1檢測；若術後才想接受評估，醫院還是可將保存的腫瘤樣本，送到實驗室檢測確認PD-L1數值。

▲▼羅氏公益夥伴,肺癌,免疫輔助,低劑量電腦斷層掃描。（圖／羅氏大藥廠提供）

▲亞東醫院癌症中心肺癌團隊召集人暨超音波內視鏡中心張晟瑜主任。

張晟瑜主任最後也提醒，現在網路衛教資訊多元，許多病人都會先做好功課，但不論是在網路瀏覽衛教文章，或是尋求第二意見，還是要與醫師在診間充分討論，因為畢竟網路有些資訊可能錯誤或不足，若能醫病當面充分溝通，讓病患充分瞭解治療策略，醫囑遵從性就可提高，治療成效通常也會較佳。

#羅氏公益夥伴

Reference:
1. 衛生福利部國民健康署、衛生福利部癌症登記長表。
2. Pignon, et al. Lung adjuvant cisplatin evaluation: a pooled analysis by the LACE collaborative group. J Clin Oncol 2008.
3. WCLC-2022 IMpower010 overall survival interim analysis of a phase III study.

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