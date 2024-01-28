吃尾牙「給店家3顆星」！女員工竟跑到桌邊「大喊名字公審」

▲女網友抱怨，給了3顆星後，竟有女服務生到桌邊大聲說出名字公審，讓她相當錯愕。（示意圖／PIxabay）

圖文／CTWANT

外出用餐，有時餐廳會推出給評價送好禮活動，讓消費者可以回饋用餐心得。一名女網友抱怨，給了3顆星後，竟有女服務生到桌邊大聲說出名字公審，讓她相當錯愕。她直言，雖然店家事後已道歉，但心情還是很差。

原PO在Dcard表示，尾牙去京站吃到飽餐廳，吃到覺得得內傷，店員要大家寫問卷，還說截圖能換茶包，自己就以當天的感覺，誠實的寫了問卷，不過之後手機畫面突跳到加入會員的頁面，因為沒有任何視窗顯示問卷已完成，想說算了，默默收起手機吃飯。

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原PO透露，沒想到過了不到幾分鐘，一個戴眼鏡的服務生阿姨跑來他們桌邊，質問為何只給幾顆星，整桌尚在驚恐跟困惑當中，阿姨看沒人舉手，接著就大聲的說出名字公審「XXX，你為何只給三顆星」，讓她相當錯愕。

原PO說，因為接近打烊時間，事後有用信箱告知，隔天有收到道歉，但心情還是很不好，「想好好吃飯不被打擾的話，以後星星要給滿，還有不要留真名，魂魄真的被嚇到飛。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「真可怕，現在感覺哪裡都可能發生超派鐵拳了」、「店家這麼在意的話，應該在問卷就設計三星以下加問改進建議」、「你好險遇到好店員，壞的你等著被打」、「超派」、「小心被揍」。

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