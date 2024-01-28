英鋼琴家又出招了！　秀出「禁忌數字」回敬中國遊客

▲卡瓦納在倫敦演奏直播，卻被中國遊客鬧場。（圖／翻攝自YouTube）



記者吳美依／綜合報導

英國鋼琴家卡瓦納（Brendan Kavanagh）日前在倫敦某車站進行鋼琴直播演奏，竟遭多名中國遊客鬧場，引起全球網友關注。他重返現場表演後，多次「出招」回敬中國遊客，26日一邊彈琴一邊演唱中國禁歌，如今又宣布鋼琴新貼紙，設計圖案包括小熊維尼與數字「8964」。

卡瓦納綽號「Dr. K」，是一名英國愛爾蘭裔鋼琴家，在YouTube頻道擁有超過239萬人訂閱。他19日在倫敦聖潘克拉斯（St. Pancras）車站進行鋼琴演奏，卻被一群拿著五星旗的中國遊客鬧場，要求關閉直播，甚至指控種族歧視，引來警方介入拉起封鎖線，事發影片更在網路上高度發酵延燒。

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卡瓦納26日重返潘克拉斯車站，一邊彈琴一邊演唱可能在中國被禁止的歌詞，還大酸「中共加油（CCP! Go go go!）」，試圖讓影片無法在中國流傳，當天還在臉書PO照，「今天在鋼琴這裡沒有中共（No CCP at the piano today）。」至於他宣布「鋼琴新貼紙」的最新貼文，截稿時已獲逾2.4萬讚數。

面對爭議，卡瓦納表示「這是個自由國家」，不想入鏡離開就好了，無法理解中國遊客的行為。他認為，在公共場合彈奏鋼琴是基本人權，這個特例也可以體現言論自由，以及音樂自由的盛行與普及，儘管收到恐嚇郵件，甚至有人威脅性命，但已決定不予理會，堅信藝術的力量可以粉碎獨裁政權。

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