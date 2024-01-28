台南透天厝火警　3人受困浴室母子雙亡...女兒搶救3天不治

▲台南市新營區中正路民宅火警造成3死。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良、劉人豪／台南報導

台南市新營區中正路1處民宅，25日下午2時30分許發生火警，消防人員從火場2樓浴室救出林姓母親及兒子、女兒共3人，其中母、子2人送醫不治身亡，女兒轉入成大醫院加護病房，今（28）日凌晨宣告不治。

台南市消防局於25日下午2時30分許據報，台南市新營區中正路1處民宅發生火警，消防人員到場後在2樓浴室內發現1大2小共3人，為林姓母親、王姓兒子及女兒，3人皆失去呼吸心跳等生命跡象，救護人員馬上施以CPR急救，母親及兒子以救護車送柳營奇美醫院、女兒送衛福部新營醫院搶救。林女及兒子急救後宣告不治，5歲女兒急救後恢復呼吸、心跳，而後轉送成大醫院救治。

女童25日轉入成大醫院加護病房使用呼吸器治療，26日病情尚未穩定，新營分局指出，女童於28日凌晨宣告不治。

據了解，起火的透天厝計住有11人，分別是死者林女與王姓先生一家4口、王男的父母及1位單身小姑，以及王家大女兒一家四口。火警發時林女的王姓先生外出工作，王男父母及小姑，和王家大女兒全家都外出旅遊不在家，只有林女與1對子女3人在家，火警發生時林女疑與子女3人在浴室洗澡，因林女被消防人員救出時並未穿衣服，研判火警發生時林女等人在浴室，在火警發生時來不及逃生。

消防人員初步勘查火場，燃燒1樓客廳與2樓前半臥室，燃燒面積約30平方公尺，未裝設住警器，研判起火點在1樓客廳，詳細原因及財物損失由火災調查科調查。