登山隊大安溪上游攀爬...繩索斷裂1男摔落！警消摸黑7小時救援

▲一名男子28日在大安溪上游攀爬時繩索斷裂從高處摔落，警消派出19名警、義消及山青上山救援。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

記者蔡文淵／苗栗報導

一支4男1女組成的登山隊伍，昨(2７)日在大安溪上游攀爬時繩索斷裂，其中1名46歲男隊員摔落溪溝邊坡，警消獲報派出19名警、義消及山青上山救援，並商請民間吉普車支援，花費7個小時才將傷者搬運下山送醫。

苗栗縣消防局第五救災救護大隊表示，2７日下午5時許接獲指揮中心通報，大安溪梅象橋往上游2K處附近發生1人墜落意外，象鼻分隊確認人員狀況後，先派遣4名人員前往並呼叫義消支援，由梅園派出所下方露營區下切至河床後，涉過冰冷的河水，在與其他的團員會合後，確認傷者位置，判斷地形陡峭，約有3段10公尺高低差的困難地形，後續呼叫特搜分隊及民間吉普車支援。

救援人員持續往傷者接近，在晚間8點左右接觸到傷者，先以SKED將傷者運送至河床，支援人力陸續到達後，因地形難以繼續下切，救難人員決定架繩上切至稜線後再尋找路線往下，最後在大家合力下，成功將傷者搬運至河床，由民間支援的吉普車載送傷患至梅象橋旁的大安市集，凌晨12點交由卓蘭分隊救護車送往東勢農民醫院接受治療。

此次山域救援共出動警消15人、義消3人、山青1人及民間吉普車一輛，花了7小時，才將傷者救出送醫。

據了解，發生意外的是一支4男1女組成的登山隊伍，昨天下午在大安溪上游溯溪、登山，不料攀爬過程卻發生繩索斷裂意外，46歲劉姓男隊員從高處摔落受傷，現場檢視劉男並無明顯外傷，因無法行動遂向消防隊求援，劉男送醫後並無大礙。