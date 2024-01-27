亡父的老相機　讓台版「渡邊直美」斜槓「喪禮攝影師」

記者楊惠琪、梁建裕、沈君帆／專訪

人稱「小蘋果」的演員陳映如，是許多MV、廣告中的熟面孔，圓潤的身材、帶有喜感的肢體語言，自稱是「在演藝圈像綠葉般的存在」，因而有台版「渡邊直美」之稱。才29歲的她有著豐富的斜槓人生，既是攝影助理，也是演員，近來因亡父的一台老相機，又多了一個「喪禮攝影師」頭銜。





▲因為亡父的一台老相機，讓陳映如斜槓當起喪禮攝影師。（圖／記者梁建裕攝）

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陳映如受訪時透露，從小對職涯的探索沒停過，曾想過當畫家、老師，後來念了文化大學廣告系，因演出八三夭《翻白眼》MV出道，意外開啟演藝人生。

她笑說，「可能演藝圈的胖子比較少」，靠著特色鮮明的外型，出道8年，參與許多電影、電視劇與廣告、ＭＶ演出，儘管作品洋洋灑灑，卻支撐不起從花蓮北漂到台北的生活，被迫把攝影助理當主業、演藝工作只能當副業經營。





▲陳映如是許多MV、廣告中的熟面孔，近期斜槓喪禮攝影師。（圖／陳映如提供）

1年多前陳映如的父親過世，開啟了踏入另一個斜槓工作「喪禮攝影師」的歷程。她說，父親是葬儀社老闆，從小跟著父親跑車禍、命案現場，進出停屍間是家常便飯，車上總放著金童玉女和紙蓮花，以備不時之需。因此，陳映如從小養成「不怕大體」的膽識，父親曾希望她繼承家業，但她堅持「打死也不做死人的工作」。

陳映如說，後來父母離異，和父親關係疏遠，直到父親過世，才發現那些年欠缺的父愛，是她心理的一個大洞。她在翻找父親的遺物中，意外發現一台故障的數位相機，跑遍台北博愛路的相機街才修復，相機裡滿滿都是父親拍攝的喪家告別式。

雖然陳映如曾立志「打死也不做死人的工作」，但這時她才體認到內心深處渴望的父愛，因為「來不及的遺憾」讓她決定拿起相機，當起喪禮攝影師，參與父親曾經的人生，也記錄每一場告別的故事。

▲陳映如記錄的告別式，沒有太多聲嘶力竭的場景。（圖／陳映如提供）

「您好，我是映如，今天來幫您的人生畢業典禮做記錄，讓家人留有您再見的回憶，緣分許可，我們來世再見！」從去年夏天開始，陳映如利用工作之餘，免費提供告別式攝影服務，每次拍照前都會先向亡者致意與自我介紹。

陳映如為此成立臉書粉專「我的爸爸是葬儀社老闆」記錄喪禮攝影作品。陳映如快門下的告別式，除了悲傷的氛圍外，更瀰漫著愛與溫馨。她說，新生兒誕生時，大家都歡天喜地迎接，但一個生命的結束，更應該被記錄下來。對她而言，告別式不是離別與悲傷的場合，而是充滿愛的場景，「因為有愛才會哭。」

▲陳映如認為告別式不是離別與悲傷的場合，而是充滿愛的場合。（圖／陳映如提供）

陳映如說，希望透過喪禮攝影，更貼近父親一些，也想替亡者記錄人生最後一幕，就當做功德，每場都是義務拍攝，並未收費，當然也沒有接案壓力，通常都是透過親朋好友輾轉得知有喪家，在徵詢家屬的意願後提供拍攝服務，目前累積近10場喪禮攝影，最近一場拍攝任務是死於一氧化碳中毒的兩犬一貓告別式。

也許是演員性格，陳映如每次拍攝告別式時，往往因為情緒太過投入，幾乎都是邊拍邊哭。她說，有時哭得比家屬還大聲，最後發現「每張照片都是晃的」，但也意外成為自己的作品特色。





▲陳映如最近一場拍攝任務是死於一氧化碳中毒的兩犬一貓告別式。（圖／陳映如提供）

她拍下的照片中，沒有太多聲嘶力竭的悲傷場景，反而從喪家的面容表情中、儀式典禮進行中，看到滿滿的愛，最大的成就感是聽到家屬說：「還好當初有找妳來拍。」





▲陳映如說，告別式不是離別與悲傷的場合，而是充滿愛的場合，因為有愛才會哭。（圖／陳映如提供）

從花蓮到台北求學、工作10年，陳映如現在的租屋處是7坪大的小套房，所有家當、工作戲服都塞進這個小空間，但她笑說：「這已經是搬家5次以來最大間了。」

儘管北漂生活不易，陳映如仍堅持當個夢想家，不只在拍攝喪禮過程中，替往生者記錄人生最後篇章，這還燃起她想當編劇的熱情，期盼寫下父親從事殯葬業的故事，希望藉由拍攝告別式，累積更多創作能量，繼續邁向下一個斜槓人生。

▲儘管北漂生活不易，陳映如仍堅持當個夢想家，展開更多斜槓人生。（圖／陳映如提供）