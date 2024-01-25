賓士男超派！單挑4輛大車「被圍攻」失控敲車窗　女友跺腳：別鬧

▲賓士男敲大車的擋風玻璃，後方的女友氣得跺腳大罵。（圖／翻攝WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台中一名賓士男駕駛25日凌晨1時44分許，行駛國道一號期間不明原因與多輛大車發生糾紛，開始沿路攔經過的大車，最後被大車包圍，氣得下車拿東西敲大車的擋風玻璃，全程都被行車紀錄器及手機錄下。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」25日上傳最新影片，顯示該名賓士男駕駛不明原因閃燈慢行在國道的路中間，隨後加速切到大車前，疑似想下交流道去烏日、王田，卻因超越大車而來不及，想跨越槽化線卻被另輛大車阻止，接著加速鬼切到大車前方，開始與4輛大車追逐。

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▲▼賓士男單挑4輛大車，最後被輪攻。（圖／翻攝WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）



期間，賓士男卡在內線道，不斷逼近一輛大車，沒想到跟對方切到外側車道後，瞬間前方、左側、後方被3輛大車包圍，氣得他衝向路肩超車，在大車前急煞，讓另輛聯結車直接協插賓士前方。此時，賓士男也下車拉開聯結車的車門嗆聲。

此外，另段影片為大車駕駛在車內以手機拍攝，賓士男對著大車不斷咆嘯，甚至手拿物品、跳起來猛敲大車的擋風玻璃，後方則是女友跺腳大喊「不要鬧了！」

網友看完紛紛留言，「真不怕死~狂攔截一群大學長」、「大家玩得好開心呀」、「學長技術真好，這樣貼著走都沒把他撞爛」、「超帥，大車駕駛的合作無間，超感動」、「通常有異性在場的情況下，公猴都會表現的很兇猛」、「好佩服這女生的勇氣，竟然敢搭這種越級打怪的車！！換我在車上，嚇都嚇死了，學長一個煞車不住就異世界轉生了」、「女友攔不住猴子在後面跺腳怒吼，笑死」。