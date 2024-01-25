快訊／台南民宅惡火奪命！母子雙亡　留4歲幼女急救搶命

▲台南市新營區1處民宅發生火警，母子3人被救出時已無生命跡象，其中媽媽及兒子經搶救後宣告不治。（圖／民眾提供，下同）

記者林東良、陳韻如／台南報導

台南市新營區中正路1處民宅25日下午2時30分許發生火警！現場為3樓透天厝，而火舌不斷竄出，還冒出陣陣濃煙，警消獲報後立即出動21車38人前往搶救，待控制火勢後，進到火場內搜救，並救出1大2小(40歲媽媽、5歲兒子、4歲女兒)，3人均無生命跡象，緊急送醫搶救，但其中兒子及媽媽仍宣告不治，女兒則恢復心跳，目前仍在搶救中，至於詳細起火原因仍待調查釐清。

這起事故發生在今天下午2點半左右，警消獲報後立即出動救援，而由於民眾報案時稱民宅內2樓有人受困呼救，警消人員緊急布下水線灌救，並進入火場搜救，最終於2樓浴室發現1大2小，分別為40歲的媽媽、5歲兒子、4歲女兒，但3人已無生命跡象，緊急送醫搶救，惟媽媽及兒子經搶救後仍不幸宣告不治，留下4歲女兒仍在搶救當中。

據鄰居表示，同住家人中，除送醫3人外，父親外出工作不在家，還有2位爺嬤前往宜蘭旅遊，火警發生時並不在家，未受此次災害波及，目前小女兒經搶救後，於下午3時37分恢復生命徵象，由消防局救護跳島機制，緊急由新營醫院轉送至永康奇美醫院進行後續救治。