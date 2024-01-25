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社會 社會焦點 保障人權

帶學員賽車先自撞！教練辯煞車失靈輪胎裝反　法官打臉判賠126萬

▲台灣唯一！「麗寶國際賽車場」正式開幕　250台超跑重機助陣。（圖／記者張慶輝攝）

▲台中麗寶國際賽車場賽道。（圖／記者張慶輝攝）

記者黃哲民／台北報導

北市1名王姓教練2022年和邱姓學員組隊南下賽車，卻在賽前練習時，就把學員新買的跑車撞壞，雖經緊急搶修順利完賽，但學員主張教練介紹他買這輛車，竟因教練操控不慎自撞破相，提告求償修理費與價值減損等共207萬餘元，教練抗辯原車使用錯誤的煞車來令片、輪胎也裝反，應由車商賠償，台北地院審結認定教練辯解無理，判他須賠126萬餘元，可上訴。

本案王姓教練與邱姓學員2022年4月底，到台中麗寶國際賽車場參加超級房車全國系列賽，賽制為1車2人輪流駕駛跑圈計時，邱男事先透過王男推薦，以280萬元向新北1間車行購買林姓老闆全車改裝、用來比賽的日系進口跑車，原廠頂規款3000cc渦輪引擎最大馬力340匹，新車價約269萬元。

車行於比賽前1天的賽前練習日，將這輛車運到賽車場給邱男點收無誤，王男先開上賽道試跑2圈，換邱男暖身2圈，但王男再接手續練卻失控，雖重踩煞車仍在第1處彎道自撞，車頭多處損毀，林男在現場目睹，指揮車行團隊緊急搶修，邱男順利完賽後，隨即送車進廠大修95天，直到同年8月初才修好。

▲▼台中麗寶國際賽車場。（圖／翻攝麗寶國際賽車場官網）

▲台中麗寶國際賽車場。（圖／翻攝麗寶國際賽車場官網）

邱男心疼修理費用高達75萬餘元，修好後經專業機構鑑定車價貶值18萬元，且進廠修理期間須另租車代步，主張以同級他款名車計算日租金為1萬2000元，95天無法用車的損失達114萬元，提告要求王男應負操控不當的肇事責任、全額賠償207萬餘元。

王男否認操控不當，辯稱這輛車出事前的煞車碟盤表面已嚴重刮損，後輪使用錯誤的煞車來令片、前輪來令片過度使用而龜裂，且輪胎裝反，他事先已提醒林男交車前須改善妥當，不料他在賽道試跑時仍察覺煞車有異，已盡本身專業在發生事故時將損害降到最低，邱男應向林男求償才對。

林男作證反駁王男的辯解，指稱賽車比賽很花錢，1顆輪胎就要2萬元，加上煞車系統全部大概要13萬元，經3方協調以現有零件配備參賽，之後再考慮是否全面換新，自撞後搶修確認煞車碟盤沒受損，還一直用到完賽、換掉的來令片磨損輕微，有圖為證，至於賽車用的光頭胎不分前後輪，只區分內外側，沒有裝反的問題。

法官認為主辦單位同意王男與邱男用這輛車參賽，代表林男交付的車輛沒違反賽制規範，而自撞現場留下又長又深的煞車痕，代表煞車系統正常作動，若真察覺有異狀，率先在賽道上試開的王男理應阻止邱男接手駕駛，可見自撞事故可歸責於王男操控不當所致。

法官認定邱男索賠的修車費與價值貶損金額，均有單據和鑑定報告為憑，但修車期間的租車代步費用，法官認為既非租車去比賽，一般代步車不必比照與原車同等級的性能車款，COROLLA CROSS就夠用，租賃行情為每天3500元，據此將不能使用原車的損失大砍為33萬餘元，判王男須賠償共126萬餘元，可上訴。

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