20歲男玩到「肛門出血」送急診　傻眼原因曝

▲當事人送急診。（示意圖／記者李毓康攝）



記者陳俊宏／綜合報導

外科醫生陳榮堅分享，一名20歲男生肛門出血，他一開始還想說可能是痔瘡破掉，沒想竟是玩「阿魯巴」遊戲。醫師提醒，這遊戲很危險，非常不建議大家玩。

陳榮堅在臉書說，這個故事在跨年夜發生，接到急診打來的電話，他到場一看，患者會陰部接近肛門的地方有個撕裂傷，急診已經有做加壓止血，但只要一拿開紗布，就可以看到那邊一直在滲血。

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「好好的跨年怎麼會弄成這樣？」陳榮堅指出，原來是因為跨年派對，大家喝了點酒後，朋友們突然開始玩「阿魯巴」遊戲，而那時大家也有點喝醉了，所以抬人的方向跟撞的力道也沒辦法控制好，就撞到了會陰跟肛門的位置。

陳榮堅提到，所以原本快樂的跨年夜，最後這位弟弟因為玩遊戲受傷，而被縫了幾針，但也還好沒有往前撞，不然很有可能他的尿道就斷掉了！

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陳榮堅表示，接下來就是農曆新年，大家應該都很期待放假和親朋友好相聚，在開心慶祝之餘還是要提醒兩件事，第一，要「理性飲酒」，不然喝醉之後可能會釀成憾事；第二，「阿魯巴」這個遊戲很危險，非常不建議大家玩。

陳榮堅也曾分享過，有一對夫妻來找他看「不孕」問題，後來發現原來先生小時候玩「阿魯巴」，受過滿嚴重的傷，推測他的睪丸血管撞壞掉之後沒處理，一直沒有供血，壞死之後慢慢萎縮，導致後來要懷孕會比較困難。