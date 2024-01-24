沒勇氣輕生！他「拿磚頭砸死女路人」再投案：拜託判我死刑

▲周姓男子因為沒有勇氣輕生，竟拿磚頭砸死路人，再跑去投案、求判死刑。（示意圖／免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

吉林省長春市一名周姓男子因為有厭世心理，卻沒有勇氣選擇輕生，竟因此躲在高樓層建築物上向下丟東西，試圖行人砸死、換取死刑，結果真的將一名女行人砸死。長春終極人民法院審理後，判周男死刑、褫奪公權終身。

根據陸媒報導，周男因為有厭世心理，但沒有勇氣選擇輕生，2023年6月間跑到一棟高樓層建築物，向下投擲5公升的桶裝水、3罐沒有開封的可樂罐，試圖將路人砸死。

第一次投擲以後，周男將2名行人砸傷，不過吾人報警，於是他隔了一個禮拜，再度選中了一棟高樓建築物，從32樓、33樓向下丟磚塊，結果砸中了行人小美（化名），導致小美重度顱腦損傷，搶救後無效身亡。

▼周男下樓發現砸死女路人，立即跑去公安機關投案、求判死刑。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



周男砸完磚塊後下樓查看，發現將小美砸死，於是跑去公安機關投案自首，他也被依照以危險方法危害公共安全罪起訴。

吉林長春市中級人民法院近期做出一審判決，法官認為周男犯了以危險方法危害公共安全罪，因此判處死刑、褫奪公權終身。

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