多架波音737 MAX 9「艙門螺栓鬆動」！　阿拉斯加航空CEO怒了

▲ 阿拉斯加航空客機發生飛行中艙門脫落意外，所幸順利返航迫降。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國阿拉斯加航空（Alaska Airlines）5日發生波音737 MAX 9客機艙門脫落意外，所幸未造成人員傷亡，事後對同款飛機進行檢查卻發現多架螺栓鬆脫，令執行長米尼庫奇（Benito Minicucci）直言「很生氣」。

米尼庫奇接受NBC專訪披露，5日發生艙門脫落事件後，對該公司波音737 MAX 9機隊進行檢查發現，多架飛機都有螺栓鬆動問題，「我不僅感到沮喪、失望，我很生氣，這發生在阿拉斯加航空，發生在我們的客人和人民身上。」

出身工程師的米尼庫奇直言，難以相信會發生這種事故，「我知道問題出在（波音）工廠，我毫不懷疑」，「這對我來說顯然就是我們從波音收到一架艙門有問題的飛機。現在國家運輸安全委員會（NTSB）要調查艙門哪裡出問題，看看是安裝不良、缺少零件還是製造上的問題。但無疑的是阿拉斯加航空收到一架艙門有問題的飛機。」

他指出，波音有責任公開他們將如何改善內部品管程序，以防止這類事件再度發生，阿拉斯加航空為以防萬一，也對波音生產線採取額外的監督措施，「我們派審計人員對他們的品管系統及流程進行查核，以確保每架送到阿拉斯加航空的飛機都達到最高標準。」

此前，美國聯邦航空總署（FAA）因5日的事件下令暫時停飛171架737 MAX 9客機進行檢查，並對波音生產線及供應商進行查核。而美國聯合航空（United Airlines）檢查自家737 MAX 9機隊時也發現多架艙門螺栓鬆脫。