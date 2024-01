中遊客鬧場逼英鋼琴家刪直播片　害艾爾頓強捐的鋼琴被封了

記者張靖榕/綜合外電報導

英國鋼琴家卡瓦納(Brendan Kavanagh)日前在倫敦聖潘克拉斯(St. Pancras)車站的公共鋼琴演奏並全程直播,中途卻遇到一群中國遊客鬧場,引發警方介入協調。卡瓦納表示之後友人再到車站發現,鋼琴已經被圍起來不准任何人彈奏了。此事件引發關注,卡瓦納表示,由於這台鋼琴是英國流行音樂巨星艾爾頓強(Elton John)捐贈的,有媒體已就此事詢問艾爾頓強的看法。

YouTube頻道超過200萬人訂閱的英國愛爾蘭裔鋼琴家卡瓦納,19日當天到倫敦聖潘克拉斯車站的百貨商場直播鋼琴演奏,期間遇到一群拿著五星旗的中國遊客前來鬧場,當中甚至有人指控卡瓦納有種族歧視。英國警方很快介入協調,但居然在中國遊客「種族歧視」的指控下,順應遊客的要求要卡瓦納關閉直播,令卡瓦納非常費解,他不斷強調「這是個自由國家」,不想入鏡離開就好了,為何還要這麼做。

▲▼英國鋼琴家卡瓦納在倫敦演奏直播,被中國遊客要求刪除影片。(圖/翻攝自YouTube)



事件引發網路上熱烈討論,卡瓦納在事件後表示,他的朋友邁爾斯(Terry Miles)23日重返車站時,發現該架公共鋼琴已經被圍欄圍起來了,旁邊還有2名警衛看守,不再給任何人彈奏。

卡瓦納指出,該架鋼琴是艾爾頓強於2016年捐贈的,上頭有他的簽名與留言,不只他,就連流行天后艾莉西亞凱斯(Alicia Keys)和中國鋼琴家朗朗都曾在這裡用這架鋼琴表演,如今發生這種狀況,他也說有媒體已經聯繫艾爾頓強,詢問他對此爭議事件的意見。

▲倫敦聖潘克拉斯車站警方將鋼琴封起來。(圖/翻攝YouTube「Brendan Kavanagh」)



此外,卡瓦納說,這件事情遠非影片中看到的那麼單純,事後「中共用各種方式試著讓影片下架」。他說他還收到來自華人社群的大量匿名電郵,這些人試圖跟他解釋那一群不想入鏡的「中國遊客」的身分,其中一封電郵指出該團體裡面可能有保鑣、中共官員的眷屬等人,並在未經英國鐵路部門允許的情況下拍攝某種文化影片。

這件事繼日本西太后事件後,成為另一個在全球網路引發關注的中國人鬧場事件,網友紛紛留言,「事情愈來愈誇張了」、「為什麼有些人總是要求別人照他們想要的方式做」、「他們不管到哪裡,這些中國人都用在國內對待彼此的那套方式對待其他人,然後想要你變得跟他一樣。」

