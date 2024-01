老了用不到小兄弟！英63歲翁路邊「揮刀自宮」　命根全斷噴血亡

▲英國一名63歲男子在路邊「揮刀自宮」後因失血過多而死。(示意圖/CFP)

記者葉睿涵/編譯

英國63歲男子羅奇(Reginald Alan Roach)1年多前在田野切斷了自己的陰莖,而導致失血過多、不幸身亡。如今,當局展開調查後,於今年1月19日確認附近的人們確實已盡力搶救其生命,只是羅奇最終仍不治身亡,因此高級驗屍官羅伯遜(Kate Robertson)表示,羅奇的案子將以輕生作結。

據《鏡報》報導,羅奇一案發生於2022年11月6日。當天,退休護理師韋伯斯特(Margaret Webster)在早上8時15分到田野去遛狗,不料卻意外在草地上看到虛弱躺在路邊的羅奇,於是她立即上前一探究竟。

韋伯斯特形容,羅奇當時正穿著輕便套頭衫和黑色褲子,還不斷地發出呻吟聲,不過由於韋伯斯特無法探得羅奇的脈搏,於是她只能掀開羅奇的衣物查看其生理狀況。

A convicted sex offender bled to death after his genitals were cut off at an abandoned industrial park.



Reginald Alan Roach, 63, was found in a pool of blood by a dog walker after he missed a day in court for breaching sex offender orders. pic.twitter.com/Qi6LhEknqp