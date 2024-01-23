老了用不到小兄弟！英63歲翁路邊「揮刀自宮」　命根全斷噴血亡

▲英國一名63歲男子在路邊「揮刀自宮」後因失血過多而死。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

英國63歲男子羅奇（Reginald Alan Roach）1年多前在田野切斷了自己的陰莖，而導致失血過多、不幸身亡。如今，當局展開調查後，於今年1月19日確認附近的人們確實已盡力搶救其生命，只是羅奇最終仍不治身亡，因此高級驗屍官羅伯遜（Kate Robertson）表示，羅奇的案子將以輕生作結。

據《鏡報》報導，羅奇一案發生於2022年11月6日。當天，退休護理師韋伯斯特（Margaret Webster）在早上8時15分到田野去遛狗，不料卻意外在草地上看到虛弱躺在路邊的羅奇，於是她立即上前一探究竟。

韋伯斯特形容，羅奇當時正穿著輕便套頭衫和黑色褲子，還不斷地發出呻吟聲，不過由於韋伯斯特無法探得羅奇的脈搏，於是她只能掀開羅奇的衣物查看其生理狀況。

A convicted sex offender bled to death after his genitals were cut off at an abandoned industrial park.



Reginald Alan Roach, 63, was found in a pool of blood by a dog walker after he missed a day in court for breaching sex offender orders. pic.twitter.com/Qi6LhEknqp — Dane (@UltraDane) November 11, 2022

韋伯斯特掀開羅奇的慢跑褲後，發現其腹股溝有明顯血跡，於是她迅速撥打了報警電話，並開始實施心肺復甦術。很快的，警方和醫護人員就趕到了現場，並將心臟驟停的羅奇送往附近醫院治療，不過羅奇最終仍在當天下午1點08分被宣布死亡。

病理學家羅傑斯（Brian Rodgers）對羅奇進行屍檢後，判斷他死於休克和大出血。羅傑斯指出，羅奇的生殖器已被完全切除，而這可能與他大量出血的死因有關。

負責此案的警員表示，由於羅奇此前因性侵犯被通緝，因此警員當天一直在檢視羅奇的資料，不料卻巧合地在上午9時15分接獲報警電話，並從韋伯斯特的口中得知羅奇的生殖器「被切掉了」。

調查人員透露，羅奇此前曾在審訊中多次指著自己的胯下，告訴法官「我太老了，我不需要這個東西」。羅奇的兄弟基斯（Keith）透露，羅奇17歲時發生了一起交通事故，頭部嚴重受傷，此後再也沒有工作過，並患有精神分裂症和反社會人格障礙。