新北黑心連鎖診所！　美女院長遭控「髒水洗腎」賺黑心財

▲新庚連鎖洗腎診所在新北市新莊的文鼎診所，略具規模，在當地小有名氣。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

國內有逾9萬名洗腎人口，高居全球第一，市場需求也讓許多洗腎診所大賺健保財，本刊接獲爆料，指在新北市新莊及泰山擁有3家分院的新庚、文鼎連鎖洗腎診所，為節省經營成本，竟然沒定期更換洗腎專用的RO逆滲透機濾材，就連透析機上使用的內毒素過濾器也逾期未換，部分耗材超過2年未更換。少了過濾保護機制，洗腎病友形同陷於醫療風險中，可能導致患者全身慢性發炎，愈洗愈毒。知情人士爆料，新庚診所不只管理出包，還傳出積欠廠商貨款，連人員流動率及薪資發放都出問題，相關單位應加強稽查，以維護病友醫療安全。

位於新北市新莊鬧區的新庚洗腎診所，週一上午門診時間一到，門口熙來攘往，洗腎病患和家屬接連報到，腎友們熟門熟路地躺上病床，幾名護理師穿梭調校機器，看似平凡的病房日常，卻暗藏醫療危機。

▲醫師金露華（左）原本在長庚醫院任職，後來開設新庚診所，如今被爆出洗腎設備濾心未定期更換。

本刊近日接獲爆料，新庚連鎖洗腎診所在新莊及泰山擁有3家分院，分別為新莊文鼎診所、新莊新庚診所及泰山新庚診所，每月約有700名患者上門洗腎，在當地小有名氣，然而負責人為了節省成本，竟未按照時間更換RO逆滲透機濾材，廠商、員工看不下去主動提醒，診所仍漠視此一問題，有些濾心甚至超過3年未更換。

▲RO水系統是洗腎透析用水淨化流程的第一步，但新庚診所卻有許多濾心逾期未更換，有的甚至超過2年。

▲RO一支要價12萬元的U/F超微濾膜早已過期，新庚診所卻未依照規定時間更換。

專家指出，洗腎患者免疫力相對較差，若RO逆滲透機不定期更換濾心，濾出來的水就會有雜質、細菌，可能造成患者全身慢性發炎，增加死亡風險。

▲每天都有許多洗腎患者前往新庚診所接受治療，卻渾然不知洗進體內的水可能有問題。

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