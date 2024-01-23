基隆市府推動設立兒少處　觀光及城市行銷處業務移入文化局

▲基隆市長謝國樑。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府為完善兒少福利同時整併局處業務，市長謝國樑於今（23日）市務會議後記者會宣布，擬規劃設立兒童及少年事務處，積極推動兒少活動空間的建置及政策規劃等，並且因應局處總數的規定，將觀光及城市行銷處業務，調整移入文化局及回歸各局處管理，以上組織調整將提交議會審議。

謝國樑表示，市府最近一年相當積極布建0至6歲的設施，如室內兒童樂園及親子劇院，下一階段對於6至12歲的國小學童，乃至於國高中生年齡層，舉凡運動、休閒、娛樂的空間，生活環境如何打造，均為未來兒童及少年事務處未來實施的重點。

謝國樑指出，為整合本市文化與觀光資源量能，將觀光及城市行銷處的觀光旅遊及行銷宣傳等業務移入文化局，並更名為文化觀光局；「新聞及公共關係」業務移列綜合發展處辦理；「城市國際交流、接待外賓」等業務回歸各局處辦理；「觀光工程」業務回歸各工程專業單位辦理，倘涉及海洋、產業、漁港及週邊沙灘工程，移列產業發展處辦理，另涉及具高度專業技術及重大工程移撥工務處。

關於兒童及少年事務處與教育處及社會處等單位之分工，屆時將相關規劃細節提報議會，針對教育與衛生醫療等事項，如何明確界定分工，才不至於發生權責不清之情形，另外在空間規劃與首長人選等事項，皆將於議會審議完成後，才有進一步規劃。