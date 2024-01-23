10歲童好心分享辣條！同學剛放進嘴「倒地亡」他慘挨告…判決出爐

▲辣條深受大陸小朋友喜愛。（示意圖／翻攝自網路）

圖文／CTWANT

分享食物是人與人交往中表達友善的常見方式，然而這種日常生活中的常見行為，卻可能捲入法律糾紛。大陸一名10歲小學生2022年到校上課，期間把從家中帶來的辣條分給同學吃，不料對方剛把零食放進嘴裡，就突然倒地不起，送醫後不治身亡。死者父母認為孩子是吃了辣條才死亡，將同學和家長告上法院，近日法院判決出爐。

綜合陸媒報導，2022年1月16日，10歲的李某到教室上課，期間把從家中帶的辣條分給了同學小A。放學後，同學看到小A拿出一包辣條，撕開塑料包裝，用嘴含住一根，接著就頭一歪，慢慢滑到地上，趴在地上不動了，隨即報告老師。學生送醫後宣告不治，死因為腦實質出血繼發蛛網膜下腔出血。

經專業檢測機構出具的檢驗檢測報告載明，小A吃的辣條符合GB2760-2014《食品安全國家標準食品添加劑使用標準》的規定要求。公安機關刑事科學技術研究所出具的檢驗報告載明，現場提取的辣條中均未檢出安定、甲拌磷、敵敵畏成分。不過，死者父母主張辣條和孩子的死存在因果關係，要求李某及其父母承擔侵權責任。

法院認為，本案爭議焦點為李某分享辣條的行為，與小A的死亡結果間是否具有因果關係。首先，經公安機關檢驗證明，李某分享的辣條未檢出有毒成分，而辣條作為零食雖含有多種食品添加劑，但仍是無明顯安全隱患的食物。李某將辣條給小A的行為僅是小孩間的分享行為，無故意加害小A的目的和行為。

第二，根據公安機關的詢問筆錄和勘查現場照片，小A嘴裡的辣條沒有咬過跡象，並無充分證據證實小A實際進食了辣條。第三，小A父母均證實死者之前沒有過敏史，死因為腦實質出血繼發蛛網膜下腔出血。在法院釋明後，小A父母明確表示對因果關係不申請相關鑑定，亦未申請對小A的屍體進行檢驗。

因此，小A父母提交的證據不足以證明辣條與死亡存在因果關係，不能僅憑辣條與死亡後果存在時間上的前後關聯性，就認定行為及後果間存在因果關係。綜合上述，李某不存在故意或過失侵害小A的行為，對同學的死亡沒有過錯，在本案中無需承擔侵權損害賠償責任。

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