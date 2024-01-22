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「屠宰場去骨機」突然啟動！　美16歲員工慘遭捲入身亡

▲▼美國密西西比州哈蒂斯堡（Hattiesburg）的馬傑克家禽屠宰廠（Mar-Jac Poultry Plant）。（圖／Google Maps）

▲位於密西西比州哈蒂斯堡（Hattiesburg）的馬傑克家禽屠宰廠。（圖／Google Maps）

記者吳美依／綜合報導

美國一名16歲少年在家禽屠宰場工作，正在清潔去骨機時，機台卻突然啟動，導致他被瞬間捲入，傷重不治。職業安全與健康管理局（OSHA）經過漫長調查後，終於在本周宣布，業者「無視安全標準」直接導致員工喪生，必須負起全責，並且罰款21萬2646美元（約新台幣665萬元）。

紐約郵報等外媒報導，16歲死者是來自瓜地馬拉的移民，已於美國生活6年，未料去年7月卻在工廠失去性命。

OSHA指出，馬傑克家禽屠宰廠（Mar-Jac Poultry Plant）未能遵守安全標準，機器展開清潔程序前，不僅沒有切斷電源，也未啟用防止突然啟動的緊急失效裝置。

▲▼「屠宰場去骨機」突然啟動！　美16歲員工慘遭捲入身亡。（圖／翻攝當事人臉書）

▲16歲少年佩雷斯在屠宰場工作時身亡。（圖／翻攝自當事人臉書）

事實上，這已經是該廠2年內因為安全措施不當而導致的第2起致死意外。2021年5月，另一名員工在袖子捲入機器後死亡。此外，密西西比州法律也禁止18歲以下孩童在屠宰場工作，因為存在相關危險。目前尚不清楚，業者是否已經為此受罰。

OSHA區域局長彼得邁耶（Kurt Petermeyer）聲明指出，「馬傑克家禽屠宰場意識到，如果沒有安全標準避免嚴重傷害與死亡的話，他們使用的機器有多危險。該公司的不作為直接導致了這場可怕悲劇，讓許多人必須哀悼這個孩子原可避免的死亡。」

他直言，在首起死亡意外過後，業者應該實施更嚴格的安全標準，未料2年後一切都沒有改變，「公司持續把員工安全當成事後考量，讓員工置於風險中。沒有員工應該被置於可預防的危險情境中，遑論一個孩子。」

馬傑克家禽屠宰廠沒有回應媒體置評要求，但官方網站上寫著，「我們的員工是我們的家人，而我們持續努力為他們提供一個安全且愉悅的工作環境。」

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