濕冷寒流來襲「連凍2天剩7°C」！專家示警：部分山區將大雪紛飛

▲「入冬最強寒流」來襲，中央氣象署預估北部、宜蘭1000到1500公尺以上高山有望降雪。圖為太平山過去下雪畫面。（圖／資料照）

記者閔文昱／台北報導

今天（21日）寒流南下，北部及東北部明顯轉冷，明天（22日）開始，各地天氣都會非常寒冷，中央氣象署預估清晨台中以北及東北部低溫約11、12度，到了周二、周三（23日、24日）台南以北及宜花低溫更僅剩7至9度。對此，氣像粉專提醒，由於華南雲雨區東移影響，水氣條件較好，高山將有大範圍的降雪，部分山區將大雪紛飛。

氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，根據氣象署定量降水預報顯示，周一晚上至周二晚上，台南以北都有降雨的機會，尤其北部、東北部降雨更明顯，而這段時間剛好是冷空氣最強的時後，提醒民眾要留意較長時間的低溫，以及因下雨、風大而帶來更低的體感溫度；另外，高山將有大範圍的降雪，部分山區將大雪紛飛，農漁牧養殖業務必嚴防寒害。

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▲未來天氣趨勢。（圖／氣象署，下同）

氣象署指出，22日寒流影響，各地天氣非常寒冷，清晨台中以北及東北部低溫約11、12度，其他地區低溫約13至15度，預計北部及東北部整天濕冷，白天氣溫持續下降，中午前後氣溫就會降至10度左右或以下，而其他地區氣溫中午前後較清晨略高，中部及花東高溫大約18至20度，高屏地區約23、24度。

降雨方面，華南雲雨區東移影響，白天北部及東半部地區有局部降雨，中南部降雨較零星，愈晚降雨機率愈高，且降雨範圍擴大，北部及東北部降雨較持續，其中基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部大雨發生的機率。

到了周二、周三，預估台南以北及宜花低溫約7至9度，高屏及台東9至12度；降雨方面，周二持續受到華南水氣東移影響，北部及東北部地區有雨，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，中南部、東部及東南部地區有局部短暫雨。

氣象署提醒，由於水氣條件較好，周二北部、宜蘭1000至1500公尺以上山區及中南部、花東2500至3000公尺以上高山有降雪機率，並有路面結冰、霧淞發生的機率，山區活動務必留意安全；周三水氣逐漸減少，高山降雪機率下降，但北部及東半部地區仍有局部短暫雨，中部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。