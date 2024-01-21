警方特殊教育學校「自願捺印指紋建檔」　學童走失可快速辨識　

▲嘉義市利用攜帶型指紋掃描系統替特殊學校學生建檔，以防走失可以快速辨識。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府警察局於113年1月16、17兩日前往「國立嘉義特殊教育學校」辦理「自願捺印指紋建檔」服務，共計為全校166名身心障礙學童進行指紋捺印。新式「攜帶式指紋活體掃瞄系統」不沾污雙手，大幅縮短指紋建檔所需時間，學校師生及家長無不感到新奇並給予高度肯定。

身心障礙學童礙於口語表達及理解能力較弱，倘若發生走失情形，當下又未攜帶可供辨識身分之物品，警方僅能透過家屬提供的被協尋人照片或個人特徵進行協尋，如果照片與被協尋人實際容貌差異較大時，容易造成辨識身分困難，藉由「自願捺印指紋建檔」，使警方尋獲失蹤者時，能透過失蹤者指紋即時確認身分並聯繫家屬到場，協助走失家庭團聚。

有別於以往使用黑色油墨將指紋捺印於紙卡上，過程中或捺印後手指或身體衣物容易沾染油墨，且捺印時間及流程較為繁冗，警察局於日前採購「攜帶式指紋活體掃瞄系統」進行指紋捺印，該套系統利用觸控面板快速準確記錄指紋，有效提高民眾捺印指紋意願。

警察局局長沈炳信表示，「自願捺印指紋建檔」服務對象除身心障礙者、發展遲緩兒童及少年、精神病患及失智老人外，凡本人、家屬認為有需要時，可攜帶身分證明文件向各警察局、分局洽詢申請。警方將秉持人民保姆精神，不分老少，由長至幼，持續耕耘各項為民服務，小城市大用心，期待能為嘉義市民營造一個「全齡共享，世代宜居」的幸福城市。