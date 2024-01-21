吐瓦魯傳斷交危機？　外交部：未來持續強化合作

▲總統蔡英文（右）昔與吐瓦魯駐台大使潘恩紐（左）合影。（資料照／翻攝自蔡英文臉書）

記者呂晏慈／台北報導

我太平洋友邦吐瓦魯國即將舉行大選，根據外媒《週末澳洲人報》（Weekend Australian）上周報導，吐瓦魯駐台大使潘恩鈕（Bikenibeu Paeniu）稱，擔憂該國大選後可能跟進諾魯承認中華人民共和國。對此，外交部今（21）應詢說明，兩國在多項領域有密切合作，未來會持續強化合作，追求共榮發展。

外交部今天表示，台灣與吐瓦魯國自1979年建交以來，長期在農漁業、醫療衛生、資通訊、潔淨能源及教育文化等領域有密切合作關係；近年更深化在海巡、警政協作等領域的合作交流。吐瓦魯國也在國際場域力挺台灣，支持台灣參與聯合國、世界衛生組織（WHO）及聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等重要國際組織。

此外，外交部說明，吐國總督Tofinga Falani、總理Kausea Natano 、外交部長Panapasi Neleso 等政府高層、國會議長Samuelu Teo及朝野各界政要，也在我國順利完成民主選舉後，致賀總統及副總統當選人，並重申持續堅定護守兩國邦誼的立場。

外交部表示，台吐兩國關係建立在自由、民主、人權、法治的普世價值上，雙方珍惜彼此的堅實友誼，未來也將在各領域中持續強化合作，追求共榮發展。