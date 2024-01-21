超哥把Toyz打到滿頭包！好友助陣踹一腳也慘了　警將通知到案

▲Toyz前往超哥開設的海鮮餐廳直播，不料卻遭到超哥當街痛毆，警方密錄器畫面曝光。（圖／記者張君豪翻攝）



記者張君豪、陳韻如／台北報導

網紅直播主Toyz昨(20日)晚間因批評超哥開設的海鮮餐廳「醋飯難吃」，惹得超哥相當不悅，雙方先是在店內口角爭論後，又轉移陣地到店門外，最終超哥難忍怒氣，一拳就朝Toyz灌下去。警方火速到場後，立即將相關涉案人超哥等共8男1女帶回調查，並確認其中一名林姓男子也涉嫌踹了Toyz，警方後續將寄發通知書要求到案說明，並依殺害罪嫌送辦。

Toyz過去就因批評「超派雞排」狗都不吃、倒廢油事件等，與超哥鬧得相當不愉快，但2人事後上演世紀大和解，沒想到卻都只是一場戲。Toyz昨晚前往超哥開設的海鮮餐廳用餐，席間開直播大肆批評，「「魚好吃，醋飯不好吃」；起初超哥忍著怒火努力維持風度與禮貌，但臉上表情逐漸母湯，飯桌上場面一度尷尬，火藥味十足。

雙方事後轉移陣地到門外繼續爭論，但講沒幾句，超哥再也壓抑不住情緒，直接痛毆Toyz，把Toyz打得頭破血流，直播也因此中斷。警方獲報到場，立即將超哥以現行犯逮捕，並連同其餘友人共8男1女帶回調查。

▲▼超哥當街痛毆Toyz，遭移送法辦。（圖／記者黃彥傑翻攝）

經確認，其中一名林姓男子助陣時也出腳踹了Toyz，警方對此也將寄發通知書，要求男子到案說明，後續也將依傷害罪嫌函送法辦。此外，Toyz事後也到醫院驗傷，並提告殺人未遂、傷害、恐嚇等告訴。