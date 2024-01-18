嘉義民雄食品公司捐愛心食物箱　400弱勢家學童受惠

▲ 嘉義金龍冠食品有限公司捐贈食物箱照顧民雄當地弱勢家庭及孩子 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

年節將至，不少公司行號主動發起寒冬送暖活動，募集物資及餐食提供給有迫切需要的民眾及家庭。嘉義縣金龍冠食品股份有限公司今年則首次成立《幸福保護站)，透過集團內部及相關事業體打造《幸福食物箱)，有甜點及熱湯，內容物相當豐富，民眾拿回家只要簡單微波或烹煮即可食用，連續三個禮拜三在該公司廠區發放，昨(17日)首日吸引近百家庭到場領取，領到的民眾對於金龍冠的善心照顧相當感恩。

▲金龍冠食品股份有限公司鄭淑貞說明食物箱內容 。（圖／記者翁伊森攝）

金龍冠食品股份有限公司鄭淑貞表示，《幸福食物箱)9大內容物市價一千多元，則包含芋頭肉圓、荷葉米糕、洋菇麻油雞、雙喜湯圓，蝦子珍珠丸，榛果巧克力蛋糕及當季蔬菜，有甜點及熱湯，提供給有需要的孩子及家庭，將發出300箱。領到的民眾表示，《幸福食物箱)很具分量，可以拿回家跟家人及隔壁鄰居分享，對於寒假期間及過年期間可以不斷炊，相當感謝。

▲金龍冠食品股份有限公司損捐贈食物箱內容物相當豐富 。（圖／記者翁伊森攝）

鄭淑貞表示，金龍冠《幸福保護站)成立，是由該公司及所屬員工發起，主要有感偏鄉或需要救助的家庭隱藏在社會角落,，因此攜手旗下統和有機農場,希望在寒假期間可以幫助突發需要援助的家庭,讓孩子們在寒假中不挨餓，有需要援助的家庭或孩子在1月17日、1月24日及1月31日連續三個禮拜可以到該公司設立的《幸福守護站)领取―箱食物，民眾只需填寫基本資料即可領取每次發放100箱,以家庭為單位,發完為止，地址:金龍冠公司二廠，嘉義民雄工業園區中正路34號。