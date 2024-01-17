　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

空服員提醒「起飛前應禁戴耳機」！　5分鐘成生死關鍵

▲▼空姐,空服員,逃生示範,救生衣。（示意圖／CFP）

▲空服員提醒，起飛前應認真觀看緊急逃生說明。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本羽田機場2日發生重大航空事故，一架日航客機在降落時，撞上誤闖跑道的海保機，導致5人死亡。而日航客機衝撞後雖爆炸起火，但是機上379人全員在18分鐘內安全疏散，達到0死亡的奇蹟，引發熱議。英國就有空服員透過專欄指出，應該要禁止乘客在起飛前佩戴耳機，強制所有人專心聆聽機上的安全解說與示範，才是維持飛行安全的重要方法。

一名空服員在《太陽報》的旅遊專欄分享了乘客在搭機時應該如何在緊急情況下提高自己的生存機率。他指出，「乘客對於空服人員的要求很高，但其實空服人員對乘客的要求很少」，只要做到一件非常簡單的事即可，但是大多數乘客都不願配合。

空服員表示，一個小小的動作將可能左右自己的生死，那就是在起飛前認真花5分鐘觀看緊急逃生解說與示範。他指出，乘客甚至不需要做什麼，只需要坐在自己的位置上，專心看著空服員或是影片示範即可。

▲▼空姐,空服員,逃生示範,救生衣。（示意圖／CFP）

▲空服員指出，其實只要在起飛前花5分鐘，就能在關鍵時刻發揮作用。（示意圖／CFP）

他說，當每次飛行開始之前，空服人員都會介紹飛機的安全功能，包含告知乘客緊急逃生出口，以及發生問題時乘客應該如何應對。安全示範通常非常密集有條理，能在最短的時間內告知乘客需要知道的一切，但是卻很少人會認真觀看，讓空服人員很困擾。

空服員無奈表示，「我們會覺得在沒有任何注意的情況下，站在機艙走廊表演一切很愚蠢，但最重要的是，我們知道，如果大家都不關心逃生示範，那在真的發生大事時，我們將會輸掉這場戰鬥。」他也指出，一個航班有超過百名乘客，但通常只有極為少數的人會認真看安全示範。

他直言，如果可以，希望能讓所有班機禁止乘客在安全帶指示燈熄滅前戴上耳機，因為這是非常危險的行為，一旦乘客對安全須知毫不在意，如果發生緊急情況則可能致自己於死地。

空服員提醒，就算是經常搭飛機的旅客也應該認真觀看，因為每架飛機的架構不一樣，逃生出口以及相關指示也都不同。他強調，從羽田機場的事件也可以看到，所有乘客配合機組人員的指示，並且將行李留在飛機上，的確有助於乘客更迅速地離開飛機，保障所有人安全。

ET快訊
好市多抓「共享會員卡」！台灣業者回應了
快訊／戴資穎印度公開賽首戰輕鬆過關
快訊／福岡機場又出事　客機誤闖死路受困
好市多制裁「共享會員卡」　新規曝光
「1族群」還能領普發6000元！只到1／31
寒流來連5天濕又凍！北部「體感溫度2°C」時間曝
快訊／台灣U20男排主辦權遭取消！　體育署4點聲明
快訊／樂天桃猿25歲內野手　確定引退

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

遭河水細菌感染…男罹患罕見淋巴水腫　右腳腫如「象腿」

福岡機場又出狀況　濟州航空波音737客機誤闖死路受困

掀棉被驚見「兄性侵親妹」　母目睹竟然不報案：怕孩子被抓去關

不滿女兒不給錢！印度父母「為22萬」殘忍殺女　兄忍痛揭發

空服員提醒「起飛前應禁戴耳機」！　5分鐘成生死關鍵

洗腦「餓死見耶穌」！肯亞邪教奪403命　魔鬼牧師被控10罪名

奈及利亞爆炸79死傷　多棟房子垮了！汽車全毀驚悚現場曝光

日經：「賴清德+川普」是中國真正惡夢　賴恐面臨北京更大施壓

舔信徒屁股金箔10年　泰邪教主「口愛施法」！信徒遍及政商演藝圈

一天內跑同間店2次　男辦退貨意外發現「刮刮樂中3千多萬元」

aespa來台連唱5首「現場很穩」　飆破億神曲《Next Level》全場嗨翻

狄鶯遭懷疑「摔Mic飆罵嚴立婷」　怒發聲：我到底得罪過誰？

周末起連冷6天！急凍7°C↓ 「最強冷空氣」全台濕一片

YTR晨晨告別「賤葆後宮」宣布退出　他暖送祝福：我們隨時都在！

台66線大貨車「撞噴5車」　男遇事故下車查看遭輾亡

到韓國街頭必吃魚板湯　傳說竹籤竟會重複使用

美髮產業陷削價惡循環！　他勸：收費合理才能雙贏

韓韶禧曝光出道前「拍1廣告就賺47萬」　酸民嗆「變老」..反擊：對啊，怎樣？

柴犬門口就定位等媽回家　瞇眼＋開飛機耳熱情迎接

橘貓太調皮！被繩子困住　主人：先笑完再解救牠

遭河水細菌感染…男罹患罕見淋巴水腫　右腳腫如「象腿」

福岡機場又出狀況　濟州航空波音737客機誤闖死路受困

掀棉被驚見「兄性侵親妹」　母目睹竟然不報案：怕孩子被抓去關

不滿女兒不給錢！印度父母「為22萬」殘忍殺女　兄忍痛揭發

空服員提醒「起飛前應禁戴耳機」！　5分鐘成生死關鍵

洗腦「餓死見耶穌」！肯亞邪教奪403命　魔鬼牧師被控10罪名

奈及利亞爆炸79死傷　多棟房子垮了！汽車全毀驚悚現場曝光

日經：「賴清德+川普」是中國真正惡夢　賴恐面臨北京更大施壓

舔信徒屁股金箔10年　泰邪教主「口愛施法」！信徒遍及政商演藝圈

一天內跑同間店2次　男辦退貨意外發現「刮刮樂中3千多萬元」

駐台使節夫人體驗「台式主婦」　大讚南門市場「每周都想來」

楊一展、鄒承恩前進帛琉　裸身做這件事還胖４公斤

緬因貓找哥哥花式撒嬌！　高冷喵「眼裡只有飯」尷尬不動笑翻爸

胡瓜扮阿湯哥遭質疑是舊照！　自信「我不用美肌」：真實的本人

終於免找貴鬆鬆代購！日本超夯高湯包平替版　全新康寶「極湯味日式高湯包」職人料理輕鬆GET

曾莞婷消失台八5年鬆口「有機會回去」　副業年賺千萬豪發年終

因應國會新民意　陳建仁18日院會率內閣總辭

針插進去小萌貓「奶音抗議」　定格10秒放空乖巧打預防針

快訊／戴資穎印度公開賽首戰輕鬆過關　下一戰打泰國革通

首屆「新營波光節」1／27登場！秘境天鵝湖看燈海　還有幾米藝術裝置

撿便宜看過來！9道菜2千元有找 小資族輕鬆入手金牌廚神年菜

國際熱門新聞

北韓火車翻覆「7節車廂墜山谷」400人慘死！

路透：台官員曝「中國開出每年31億台幣金援」

即／北海道新千歲機場2機碰撞！

富到流油！汶萊國王1500億元超狂收藏曝

AV女優是間諜！　酒醉胡言意外暴露身分

UNIQLO告了！怒控Shein仿冒背包

快訊／伊朗轟炸巴基斯坦！　釀2兒童死亡、3人受傷

新千歲機場2機碰撞　原因出爐

飛機撞電桿「炸成火球」墜高速公路　機師燒死4人傷

日「輪島火災」現場挖出至少10具人骨！

即／諾魯議會批准與中國恢復外交關係

日街頭「撿到紅包」被狂賀新婚快樂　他嚇傻

泰男難忍性慾！全裸翻入豬圈硬上懷孕母豬

福岡機場又出事　客機誤闖死路受困

更多熱門

相關新聞

日航全員奇蹟脫困　38年前空難成救命關鍵

日航全員奇蹟脫困　38年前空難成救命關鍵

日本航空班機昨天降落東京羽田機場時與海上保安廳飛機碰撞而起火，日航班機上379人全員驚險脫困。專家指出，現代安全標準和日航本身嚴格飛安文化兩相結合，是成功疏散關鍵。

日本歷年著陸事故　華航空難死傷最慘

日本歷年著陸事故　華航空難死傷最慘

小飛機墜毀4死　巴拉圭國會議員罹難

小飛機墜毀4死　巴拉圭國會議員罹難

成都飛新加坡客機引擎起火！機艙狂冒濃煙

成都飛新加坡客機引擎起火！機艙狂冒濃煙

小飛機「左翼折斷」墜毀派對現場　

小飛機「左翼折斷」墜毀派對現場　

關鍵字：

空難

讀者迴響

熱門新聞

快訊／震撼彈！　總統當選人賴清德退出民進黨新潮流派系

爸媽領錢了！政府發「6000元大紅包」　月底截止申請

0度線壓境！「霸王級寒流」再現？彭啟明：低溫很有感

快訊／國3清晨事故　全線封閉

婚前簽「1周啪4次」性愛條款！小班1年半被榨乾

八點檔女星李沛綾驚爆「已簽字離婚」！

徐巧芯PO文「進口蛋恐致癌」！遭警移送結果曝

超Q龍年貼圖！LINE「12款免費貼圖」限時下載

北韓火車翻覆「7節車廂墜山谷」400人慘死！

北市男進彩券裝闊下注65萬　害慘店員

2016霸王級寒流要來了！當年冷到停班課

史上第3大！外資大屠殺　賣超台股782億

陸情侶月台熱吻！短裙女被頂在牆上雙腳騰空

即／高雄姊妹機車雙載遭撞飛　27歲妹當場死亡

快訊／立法院長選舉「韓昌配」？　黃國昌表態了

更多

最夯影音

更多
aespa來台連唱5首「現場很穩」　飆破億神曲《Next Level》全場嗨翻

aespa來台連唱5首「現場很穩」　飆破億神曲《Next Level》全場嗨翻
狄鶯遭懷疑「摔Mic飆罵嚴立婷」　怒發聲：我到底得罪過誰？

狄鶯遭懷疑「摔Mic飆罵嚴立婷」　怒發聲：我到底得罪過誰？

周末起連冷6天！急凍7°C↓ 「最強冷空氣」全台濕一片

周末起連冷6天！急凍7°C↓ 「最強冷空氣」全台濕一片

YTR晨晨告別「賤葆後宮」宣布退出　他暖送祝福：我們隨時都在！

YTR晨晨告別「賤葆後宮」宣布退出　他暖送祝福：我們隨時都在！

台66線大貨車「撞噴5車」　男遇事故下車查看遭輾亡

台66線大貨車「撞噴5車」　男遇事故下車查看遭輾亡

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面