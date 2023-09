小飛機噴射慶祝「下秒墜毀派對現場」　左翼折斷瞬間曝光

▲小飛機爬升瞬間左翼折斷,之後失控墜機。(圖/翻攝推特)



記者吳美依/綜合報導

墨西哥一對夫妻舉辦「性別揭曉派對」(gender reveal party),並且選用小飛機噴射煙霧的方式,公布即將出世的寶寶性別。未料,這架派珀PA-25-235波尼(Piper PA-25-235 Pawnee)突然折斷左翼、失控墜毀,機師也不幸身亡,意外過程被攝影師捕捉下來,如今在社群媒體瘋傳。

根據X(前稱推特)流傳影片,新手爸媽在親友簇擁之下緊牽彼此,等待揭曉孩子性別。小飛機拖著粉紅色煙霧劃過,並且迅速拉高爬升,未料就在此瞬間失事。不過,現場賓客似乎完全沒有注意到,還沉浸在喜悅之中。

當地媒體報導,不久後一名賓客終於察覺事態不對,趕緊通報當局。32歲機師路易斯(Luis Ángel N.)被搜救人員發現倒臥殘骸中,緊急送醫後宣告不治。

Pilot killed after his Piper PA-25 left wing failed at a gender reveal party in the town of San Pedro, Mexico. pic.twitter.com/6JILK7fsGm