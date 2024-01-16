天才鋼琴家莊祐甯 1／19國家演奏廳鋼琴獨奏會

▲鋼琴家莊祐甯15歲的時候，即以天才生考試跳級錄取德國漢堡音樂與戲劇大學 。（圖／斐亞文化）

記者蘇位榮／台北報導

在德國哈雷馬丁路德大學滿分取得第二個「最高演奏文憑」博士的台灣青年鋼琴家莊祐甯，於歐洲習藝十餘年、歷經疫情封閉沉潛、回到台灣樂壇之後，將於1月19日晚上7:30在台北國家演奏廳舉辦《莊祐甯愛樂》鋼琴獨奏會。

莊祐甯在15歲的時候，即以天才生考試跳級錄取德國漢堡音樂與戲劇大學，19歲錄取國立維也納音樂暨表演藝術大學研究所，取得鋼琴碩士學位後，再以全科滿分成績（包含室內樂、聲樂伴奏、大鍵琴、爵士即興等科目）獲得第一個最高演奏文憑。於2020年協同國立台灣交響樂團演出李斯特《第二號鋼琴協奏曲》，並於2023年在廣州星海音樂廳獨奏演繹全套柴可夫斯基芭蕾舞劇《胡桃鉗》。

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莊祐甯的演出資歷完整豐富，返台後的第一個鋼琴獨奏會標題『莊祐甯愛樂』以交響樂團為概念，上半場的貝多芬、李斯特、柴可夫斯基的三組作品，曲目皆改編自管弦樂和歌劇，作曲家來自德國、義大利、匈牙利、俄羅斯等地，曲風涵蓋古典至後浪漫樂派。下半場的拉赫瑪尼諾夫《第一號鋼琴奏鳴曲》被作曲家喻為「規模極其宏大，它的長度和難度無人能演奏。」拉赫瑪尼諾夫一度想將之改寫成交響曲，足見在他的構思中，這部作品已遠遠超過所謂的「鋼琴奏鳴曲」。

莊祐甯旅居歐洲十年，深受恩師布梭尼鋼琴大賽得主齊柏絲坦影響，擅長德奧音樂語法及俄派演奏技法，熱情奔放的指尖下蘊含冷靜的組織控制能力。本次節目將發揮現代鋼琴豐富的交響音色，打造獨一無二的「莊祐甯愛樂樂團」。

以「愛樂」著稱的音樂機構在運營模式上傾向由藝術家主導，並以推廣最高水平的器樂演奏為宗旨。熱愛音樂是一種追求，不斷地磨練與挑戰也是一位演奏家的必經之路，莊祐甯這場音樂會更有兩首獨奏曲目為台灣兩廳院首演，極少被鋼琴家現場演奏，觀眾將看到他盡可能原汁原味地建構這個以一台鋼琴所開展的交響世界，一個人的愛樂樂團—―『莊祐甯愛樂』。

時間：2024.01.19 下午7:30

地點：國家演奏廳（臺北市中正區中山南路21-1號）

演出曲目

貝多芬：三首行列舞（兩廳院首演）

李斯特：威爾第《阿伊達》---神聖的舞蹈及終場二重唱

柴可夫斯基：1812序曲（兩廳院首演）

拉赫瑪尼諾夫：D小調第一號鋼琴奏鳴曲

購票連結：https://www.opentix.life/event/1721147215488192513