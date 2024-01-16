類流感創10年新高！7歲女童A流發病5天亡　併發罕見急性壞死性腦病變

▲疾管署防疫醫師林詠青。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

流感疫情持續升溫！疾病管制署今（16）日公布上周新增11例流感死亡，其中有一起今年最小死亡個案，是年僅7歲女童，本身沒有潛在病史、接種本季流感疫苗，1月初出現咳嗽、流鼻水症狀後，病情快速惡化，出現罕見的併發症「急性壞死性腦病變」發病第5天死亡。

疾病管制署疫情中心主任郭宏偉今（16）日表示，類流感疫情處流行期，今（2024）年第2周（1/7-1/13）門急診類流感就診人次為127,229人次，近期呈上升趨勢且為近十年同期最高；近四周合約實驗室分離呼吸道病原體以腺病毒（40.1%）及流感病毒（38.7%）為多，其次為副流感病毒（11.1%），另有呼吸道融合病毒及新冠病毒等持續於社區活動，社區流行流感病毒以A型H3N2為主。

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郭宏偉指出，上周（1/9-1/15）新增42例流感併發重症，年齡介於未滿10歲至90多歲，其中30例未接種流感疫苗；另新增11例死亡，年齡介於未滿10歲至90歲以上，其中8例未接種流感疫苗。

疾管署防疫醫師林詠青說明，死亡個案最年輕為7歲女童，沒有潛在疾病，去年10月初接種本季流感疫苗，卻在今年1月初出現咳嗽等症狀，隔天沒有改善又發燒到診所就醫，流感快篩確定A流，當時有開立抗病毒藥物，返家後出現步態不穩，當晚全身痙攣，發燒超過40度到急診就醫。

林詠青指出，個案腦部電腦斷層有腦水腫，感染流感併發腦炎，開立抗病毒藥物、抗生素、降腦壓藥物，收治加護病房，住院期間病況持續惡化，診斷罕見的「急性壞死性腦病變」，血氧濃度降低無法自主呼吸，住院第四天過世，流感併發重症出現急性壞死性腦病變，心肺衰竭致死

林詠青表示，兒童流感併發重症會比成人、年長者更容易出現腦炎，但是急性壞死性腦炎仍屬少見，致死率可達3成到7成，提醒家長提高警覺如出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）等危險徵兆，請儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症的風險。

疾管署呼籲，寒假即將開始，近期流感疫情上升且併發重症通報數增加，提醒家長預防小朋友呼吸道感染注意事項（口罩、洗手、疫苗、警示徵兆），並請符合公費流感疫苗接種資格民眾儘早接種、務必做好手部衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有發燒、咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施，