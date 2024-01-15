快訊／東北季風雨彈開炸！4縣市「大雨特報」　最新警戒區域曝

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／台北報導

今天(15日)東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，迎風面的桃園以北及東北部地區有短暫雨，花、東地區則有局部短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴，其中宜蘭地區、基隆北海岸及大台北山區有大雨發生。中央氣象署晚間9點55分針對4縣市發布大雨特報，因東北季風影響，今（15日）晚至明（16）日基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，請注意。

氣象署提醒，明天(16日)東北季風持續影響，北部、東北部及東部天氣較涼，中南部早晚亦涼，預測低溫方面，西半部及東北部約13至16度，花東17、18度；而北部及東半部白天高溫約19至23度，其他地區24至26度；降雨方面，東北季風迎風面的基隆北海岸、東半部地區及大台北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

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大雨地區

新北市、宜蘭縣、台北市、基隆市

▲氣象署大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

到了周三(17日)東北季風減弱，且風向由東風漸轉為東南風，各地氣溫也漸回升；周三、周四(17日、18日)水氣較少，僅東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；周五(19日)鋒面接近，天氣逐漸不穩定，水氣開始增多，東半部地區有局部短暫雨，北部地區亦將轉為有局部短暫雨，其他地區多雲。

氣象署指出，周六(20日)鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼冷，水氣也偏多，中部以北、東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲。另外，周日(21日)強烈大陸冷氣團南下、下周一(22日)強烈大陸冷氣團影響，氣溫持續下降，北部及東北部明顯轉冷，其他地區氣溫亦逐漸下滑，要特別注意保暖；降雨方面，北部及東半部地區及中部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。