包機送癌末媽回大陸老家！兒稱「在台灣都在等死」　登微博熱搜

▲大陸一則「兒子包機帶母親從台灣回大陸老家」的消息登上微博熱搜前三名。（圖／翻攝自微博，下同）

記者閔文昱／綜合報導

有中國媒體今（15）日報導，一名詹姓男子的媽媽改嫁到台灣30多年，卻在日前被診斷出罹患癌症，急需回到湖南老家進行治療，為此詹男不惜包下私人飛機「帶媽媽回家」，且強調一定要讓媽媽落葉歸根。消息一出，馬上登上微博熱搜前三名。

根據陸媒《重慶廣電》報導，詹男的母親30多年前改嫁到台灣，如今癌症晚期，最大的心願便是從台灣回大陸故鄉，因此「帶媽媽回家」就成了詹男心中的信念。然而，礙於航班緊張且需要轉機，他擔心母親在旅途中身體狀況惡化，於是決定花費大量資金租用一架私人飛機，確保母親能夠快速且安全地返回湖南。

詹男表示，30多年來，媽媽就一直想回到大陸，因此他也答應一定會帶媽媽回來，讓媽媽落葉歸根，「我去台灣之前她就在等死，我去了以後那幾天才特別清醒，我也答應會帶她回大陸，媽媽聽了後狀態也明顯好轉。」

消息一出，不少大陸網友紛紛表示「希望以後台灣同胞可以坐高鐵回家」、「這兒子真好」、「遇到這樣的兒子，多麼幸福」、「兒子很孝順，老人老了總要落葉歸根」、「早日統一吧，讓許多台灣同胞落葉歸根」、「還是希望早日統一啊，落葉歸根，給兒子點個讚」、「希望回來之後心情變好，癌症早日康復」。

不過也有網友質疑，「那麼多年幹啥去了，她能走能看時送回來更好」、「新聞來的可真是時候，麻木了」、「以前也可以回來啊」、「改嫁沒帶兒子，扔到大陸30多年嗎」、「30年前台灣發展還是很好的，比內地強多了，看如今兒子都能包專機，猜測母親當年改嫁是賭贏了」、「落地生根比較環保，落葉歸根是汙染空氣」。