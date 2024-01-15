中國光大集團前董事長唐雙寧被捕　涉貪對抗審查

▲光大集團前董事長唐雙寧。（圖／翻攝微博）



文／中央社台北15日電

中國金融界重量級人物、光大集團前黨委書記兼董事長唐雙寧因貪污受賄被開除黨籍，最高人民檢察院近日作出逮捕決定；官方先前曾披露他私自攜帶有嚴重政治問題的書刊入境並閱讀，對抗組織審查。

中國最高人民檢察院官網今天公布，唐雙寧涉嫌貪污、受賄一案由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。最高檢日前依法以涉嫌貪污罪、受賄罪對唐雙寧作出逮捕決定。該案正進一步辦理中。

唐雙寧擔任光大集團董事長10年，是中國金融界重量級人物；光大集團由中國財政部和匯金公司發起設立，是北京中央級3大金融控股公司之一。

港媒星島日報去年7月曾報導唐雙寧失聯，指他疑似接受調查，當時引起關注。

中共中央紀委國家監委網站本月6日則通報，經中共中央批准，中央紀委國家監委對唐雙寧嚴重違紀違法問題立案審查調查。

通報指出，經調查後發現，唐雙寧喪失黨性原則，背棄職責使命，弱化黨對國有企業的領導，防範化解金融風險不力，「利用職權大肆宣傳個人書法等作品，私自攜帶有嚴重政治問題的書刊入境並閱看，對抗組織審查」。

通報並稱，唐雙寧以考察名義變相用公款出國旅遊，違規批准購置樓堂館所、占用單位住房；違規收受名人字畫、紀念幣等禮品和禮金，大搞「雅腐」。