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佛光山桃園講堂慶法寶節　寒冬送暖10萬杯臘八粥結緣

▲佛光山桃園講堂慶法寶節

▲佛光山桃園講堂慶法寶節。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

佛光山桃園講堂為慶祝佛陀成道日「法寶節」，14日在桃園區文中路上的新弘法基地舉行「慶祝法寶節—寒冬送暖臘八粥」活動，由心保和尚誦持《心經》及祈願文中揭開序幕，同時贈送星雲大師的新春賀辭「雲水自在祥和歡喜」墨寶給出席人士祝福，現場準備10萬杯臘八粥，由500名志工分贈民眾結緣。

▲佛光山桃園講堂慶法寶節

▲前縣長吳伯雄、吳志揚父子都是佛光人。（圖／市府提供）

出席活動的桃園市副市長蘇俊賓表示，佛光人在去（112）年8月中元普渡前夕，捐贈市值逾30萬之白米、麵條、醬油等民生物資關懷弱勢家庭；9月時再捐贈1,000個中秋月餅給復興區居民。佛光人在桃園無論是宗教、文化、社會的貢獻，所有的里長到市府各局處首長都以親身參與，來表達深深感謝。

蘇副市長提到，心保和尚在念願文的時候，他在心保和尚身後看著願文，感受到願文的每一個字都是在對政治人物及市政府說的。人世間所有的修煉，本質在於一個「善」字，善念、善行、善心。如同行政院副院長鄭文燦向他曾說，雖然身處不同黨派，中央、地方角色不同，但以桃園建設而言，我們不分彼此。未來桃園市府將在各方面與佛光體系和信眾一起努力，除了公益活動，也為台灣宗教文化奠定更深的基礎。

蘇副市長指出，佛光山因會眾逐年增多，空間不敷使用，未來將在文中路土地建設新的弘法基地。在土地的開發工作上，市府秉持一棒接一棒的合作精神，共同努力將程序完備。張市長會率領著市府團隊，盡全力協助佛光山成就桃園的美好，包括宗教、文化、社會，甚至是淨化人心的工作，市府都將與佛光人共同努力，讓桃園成為法喜充滿的城市。

包括：國際佛光會中華總會及世界總會榮譽總會長吳伯雄和同樣都是佛光人的前桃園縣長吳志揚、行政院副院長鄭文燦、桃園市副市長蘇俊賓等人也都親自出席。

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