怎麼看都怪！一見招牌「阿堵勿」傻住　專業網友給答案：錢

▲一家服飾店的招牌上寫著「阿堵勿」，含義讓人完全摸不著頭緒。（圖／翻攝自臉書社團／路上觀察學院）

圖文／CTWANT



彰化一間服飾店的招牌近日成為許多網友討論的話題，原因並不是該服飾店的招牌有多麼得奇形怪狀，而是上面三個中文字讓不少網友是有看沒有懂。但在專業的網友解讀後，才意外得知背後的真實含意，但也有網友認為，這有可能是台語「就都有」或是英文「Outdoor」的音譯字。

有網友在臉書社團「路上觀察學院」發文，他上傳了一張照片，只見照片中一家服飾店的招牌上寫著「阿堵勿」三個大字，雖然三個字都是中文，大家也都看得懂，但其含義卻是讓人是完全摸不著頭緒。而上傳照片的網友也表示「阿堵勿，路過好多次終於看懂」。

至於「阿堵勿」三字究竟有何涵義，之後就有網友在底下留言解釋「阿堵物，是漢語的一則成語，語出南朝‧宋‧劉義慶 《世說新語·規箴》。意即錢。阿堵為六朝時口語『這個』，物為『東西』，『阿堵物』表示『這個東西』，指對錢財的蔑稱。」而也有網友解釋「聊齋志異.雨錢中也有『阿堵物』一詞，就是金錢」

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但除此之外，也有網友認為，這個「阿堵勿」很有可能並非是指「阿堵物」，有可能是指台語「就都有」，或是英文「Outdoor」的音譯字。

不少網友在看到這篇貼文後，紛紛留言表示「我不知道什麼是阿堵勿，但我相信有點年紀的都會知道什麼是阿雷固」、「還以為是阿度仔，原來指錢，長知識了」、「想營造奢侈感卻選擇了冷僻、有濃重歷史灰塵感且令人困惑的詞」、「以為是平埔族或原住民語。」、「至少知道它是賣衣服的」。

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