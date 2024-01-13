呱吉點「2024總統大選」3黨結果：好不容易心動卻輸得徹底

▲前台北市議員邱威傑呱吉。（圖／記者李毓康攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

2024總統大選，民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴13日晚間自行宣布當選。對此，前台北市議員、網紅「呱吉」邱威傑評點民進黨、國民黨及民眾黨選舉結果，引用抖音網紅的台詞說「我好不容易心動一次，你卻讓我輸的（得）那麼徹底」。

呱吉13日表示，他一直認為總統選舉應該不會有什麼驚奇的事情發生，如果相信科學的話，「所以我一直焦慮的都是政黨票和立委選舉」。

直到選舉結果出爐後，呱吉認為2024總統大選中，民進黨是「慘勝」、民眾黨「大勝」、國民黨則是「撐著」。針對這種結果，他引用抖音網紅的台詞說「我好不容易心動一次，你卻讓我輸的（得）那麼徹底」。

網友看完紛紛留言，「如果呱吉跳進時代力量，或許時力還有救欸」、「這次沒有人贏」、「最後一個是說時力嗎？難得呱吉公開挺了」、「我也輸了，時力啊啊啊啊啊」、「呱吉出來選立委」、「民眾黨實質最大目標達成算是大勝沒錯，時代力量最大敗筆就是踩黃國昌，導致連3%都沒有拿到，只能說他們戰略不止錯誤還敗票」。

據了解，呱吉日前在《賀瓏夜夜秀》上表示，他會把總統票投給民進黨總統候選人賴清德、政黨票投給時代力量，因此網友認為呱吉的最後一句話是在對時代力量訴說。

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