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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曝賴清德勝選因素　矢板明夫：符合時代潮流、溫和論戰、清廉形象

▲▼賴清德，蕭美琴國際記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲總統、副總統當選人賴清德、蕭美琴。（圖／記者周宸亘攝）

記者詹宜庭／台北報導

2024總統大選由民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴以550萬票順利當選，對於勝選原因，日本產經新聞台北支局長矢板明夫分析，賴清德和蕭美琴能贏得這場大選主要有3個原因，首先是論述符合時代潮流，論述清晰、有一貫性，不像其他候選人立場反覆不定；再來是其團隊採用了溫和論戰的策略，吸引中間選民支持；最後則是沒有為了勝選不擇手段，力保政黨的清廉形象。

矢板明夫今日在臉書發文表示，賴清德和蕭美琴能贏得這場大選主要有3個原因，首先，賴清德團隊的論述符合時代潮流，也就是在「文明和野蠻」、「民主和獨裁」、「自由和壓迫」的對抗當中，選擇了站在文明、民主和自由的一方，相信自由民主的價值，而不是「相信習近平」。此外，賴清德論述清晰、有一貫性，不像其他候選人立場反覆不定，例如，民眾黨主席柯文哲過去曾經反服貿，現在改支持服貿；新北市長侯友宜過去曾經反核四，現在又主張重啟核四。

第二，矢板明夫指出，賴清德團隊採用了溫和論戰的策略，開拓了支持。他舉例，引起廣泛話題的宣傳影片「在路上」，帶給人十分溫馨的印象，採用激烈的批判、攻擊對手，只能鞏固自己原有的支持者，平和地論述自己的立場和主張，讓更多選民放心，因此爭取到了一定中間選民的支持。

第三，矢板明夫強調，賴清德團隊做足了準備，沒有為了勝選不擇手段，走的是一條光明大道，不僅不和地方勢力合作，也不讓黑道、紅統借殼上市，並與有金錢或桃色醜聞的候選人積極切割，力保政黨的清廉形象。雖然對手一直批「貪污」、「特權」，但在這次民進黨的所有參選人當中，卻找不出任何一個有具體貪污問題的參選人，對手只能拿著已經被司法證明無罪的高端疫苗來炒冷飯，在同溫層裡自嗨。

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