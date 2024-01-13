分析／努力不夠！北台灣指標激戰區全滅　賴清德沒上任就恐跛腳

▲賴清德（左）與蕭美琴（右）共同召開國際記者會。（圖／記者周宸亘攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統立委選舉今（13）晚間出爐，民進黨陣營雖在總統選舉勝出，但「國會過半」目標落空，共計高達10席現任立委中箭落馬，友軍立委趙正宇也落馬，儘管北港溪、嘉義縣以南綠地未失守，不過，選前黨內評估的北台灣指標激戰區全滅，藍白陣營在國會席次取得全面優勢，準總統賴清德還沒迎來蜜月期，就得提前面對「朝小野大」的尷尬局面，恐提前跛腳。

回顧2020年總統選舉，民進黨在全台多個艱困選區有所突破，總計擁有46席區域立委、2席山地及平地原住民立委席次，加上加入黨團運作的無黨籍立委林昶佐、趙正宇、黃國書，以及13席不分區立委，共可掌握113席中64席穩定過半。

不過，今晚開票結果，包括立委高嘉瑜、羅致政、賴品妤、鄭運鵬、黃世杰、林靜儀、張廖萬堅、莊競程、蔡培慧、蘇治芬，高達10席民進黨籍現任立委連任失利，友軍立委趙正宇也吞敗，加上爭取保住綠地的立委候選人吳崢、江肇國、鄭文婷、賴坤成落馬，這幾個選區都是黨內評估的「指標激戰區」，儘管綠營巨頭們選前力挽狂瀾，但最終仍「龍困淺灘」難挽頹勢。

雖然在南台灣選區，幾個本來戰成五五波的選區稍有斬獲，也有少部分候選人如願「接棒」，包括立委候選人王世堅、吳沛憶、李坤城、李柏毅、黃捷、陳俊宇、陳冠廷、徐富癸等8人將進入國會，但泛綠席次銳減，終究難敵藍軍海嘯反撲，國民黨再度成為國會第一大黨。

身為民進黨主席的賴清德今晚發表談話表示，「在國會選舉，民進黨沒有維持過半的席次，這代表我們努力不夠，的確有要虛心檢討的地方，選舉結果告訴我們，人民期待『有能力的政府』和『有效率的制衡』，這新的民意，我們充分理解，完全尊重」。

民進黨面對今年立委選戰，傾全黨之力狂打國民黨立委馬文君涉洩密案，更製作多支競選廣告，大打反黑金、土地正義，點名國民黨立委候選人邱鎮軍、顏寬恒、丁學忠、立委羅明才「票投國民黨，黑道無法擋」，然而，最終除了在深綠選區的台南市前議長李全教落馬，其餘4人均高票當選。

不僅如此，儘管綠營也製作宣傳影片，質疑「國民黨DNA就是圈地占地，非常愛當土地的主人」，但入榜的「土地的主人們」，包括立委候選人廖先翔、顏寬恒、立委謝衣鳳、馬文君、傅崐萁全部「凍蒜」，顯然在總統選舉取得優勢的賴清德，並未成功將「母雞」光環轉移到在艱困選區奮鬥的「小雞們」，國會過半夢碎。

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