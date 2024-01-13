日本人最愛的迴轉壽司！前3名台灣都有　冠軍「好吃」搶下最高分

▲位於台中的壽司郎北屯松竹店。（圖／記者許權毅攝）

記者吳美依／綜合報導

來自日本的迴轉壽司風靡全球，在台灣也廣受歡迎。一份5000多人填答的調查發現，日本人最喜歡的迴轉壽司連鎖店是「壽司郎」，因為食材美味最受青睞，第二名是「藏壽司」，第三名則是「HAMASUSHI」，而且上述三大品牌皆已進軍台灣。

日本LINE雅虎營運的智慧型手機調查平台「LINE research」，在去年11月1日至6日，針對5260名15歲至64歲的Line用戶進行調查，想知道民眾最喜歡哪一間迴轉壽司連鎖店。

▲日本迴轉壽司HAMASUSHI。(圖／黃士原攝)

結果顯示，HAMASUSHI（はま寿司）以17.1%支持度取得第三名，獲青睞主因依序為價格便宜（44.6%）、食材好吃（30.1%）、食材種類豐富（22.4%）。

藏壽司（くら寿司）以19.8%拿下第二名，獲青睞主因包括價格便宜（31.1%）、食材種類豐富（22.1%）、等待時間短且可以預約（21.9%）。

▲藏壽司高雄時代大道店。（圖／記者許宥孺攝）

冠軍壽司郎（スシロー）一共獲得22.9%喜愛度，原因是食材好吃（35.1%）、價格便宜（33.9%）、食材種類豐富（24.6%）。值得注意的是，多達15%受試者欣賞壽司郎經常舉辦鮪魚季等各式活動，這與其他品牌相比，比較特別。如果以地區來看，壽司郎則是在四國、九州跟沖繩特別受歡迎。