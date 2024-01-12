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報導總統失言慘了！韓媒遭判「每天賠償百萬」　控言論自由被打壓

▲▼尹錫悅以「這些傢伙」（兔崽子）稱呼美國國會議員。（圖／翻攝自YouTube@MBCNEWS MBCNEWS）

▲尹錫悅疑似以「這些傢伙」（兔崽子）稱呼美國國會議員。（圖／翻攝自YouTube@MBCNEWS）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅曾於2022年9月訪美出席一場會議，美國總統拜登向各國倡議募款180億美元；豈料，尹錫悅竟在鏡頭前向時任外交部長朴振暗損拜登，以韓語「那些傢伙」（兔崽子）貶稱美國參眾議員，被韓媒MBC首先報導。然而，尹錫悅政府卻認為MBC誤報，要求MBC必須做出澄清報導。

事後，法院判南韓外交部勝訴，要求MBC做出澄清報導，否則需每天賠償外交部100萬韓元。

根據《韓聯社》，南韓外交部就尹錫悅的「失言風波」，曾於2022年年底提出召開輿論仲裁委員會，過程中甚至還找來專家鑑定尹錫悅口中所說是否為拜登，但卻始終無法得出結論，最後於2022年12月提出請求訴訟，要求MBC必須做出一則澄清報導。

首爾西部地方法院民事合議12部今（12）日針對南韓外交部提出的請求訴訟做出判決，證實MBC News確實在尹錫悅失言風波做出「不實報導」，因此判定原告南韓外交部勝訴、被告MBC敗訴，要求MBC必須在判決結果定讞後於晚間新聞時段MBC NEWSDESK的開頭進行澄清，以主播朗讀澄清報導文、同時以字幕播送方式進行。

部長法官成志鎬等指出，「尹錫悅總統是否在發言時說出『拜登』，儘管經過技術分析後仍無法釐清，但MBC卻在報導時聲稱尹錫悅總統說了『拜登』。綜合發言時間、地點、背景、前後脈絡，以及外交部長朴振聽完後所做出的答覆等來看，難以認定尹錫悅總統以髒話和低俗字眼形容拜登和美國參眾議員。」

▼現場記者團鏡頭如實拍攝尹錫悅在現場的發言。

MBC表示，在經過記者團互相確認、釐清總統辦公室的說法後才做出報導。法官則認為，MBC所提出的報導根據和資料大多不具可信度，因此認定應將MBC針對尹錫悅的報導視為「不實報導」。

法官要求，若MBC未能履行上述做出「澄清報導」的要求，則每天須向南韓外交部支付100萬韓元，

對此，MBC表示將會提出上訴。

據悉，MBC News當初上傳至YouTube報導片段中，原汁原味呈現尹錫悅的發言。尹錫悅當時向朴振表示，「屆時在（美國）國會，若這些兔崽子（이 새끼들이）不予以批准的話，那麼感到丟臉、糗死（쪽팔려서）的拜登該怎麼辦？」

►尹錫悅丟光韓國人的臉！用「兔崽子」稱呼美國議員　捕捉最真實一幕
►尹錫悅罵美國議會「這幫兔崽子」！發言人急澄清：是罵國內在野黨

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