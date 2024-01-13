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日本強震災區降雪　未來30天嚴防震度5強地震

▲▼日本石川縣能登地區7.6強震，輪島市災後狀況。（圖／路透）

▲日本石川經歷了7.6強震的災區，明天可能迎來大雪。（圖／路透）

文／中央社東京13日綜合外電報導

日本石川縣能登半島1月1日發生強震，至今已215人罹難，部分災區今天開始降雪。日本氣象廳預測災區等地明天有降大雪可能，且未來一個月仍須嚴防震度「5強」以上地震。

日本放送協會（NHK）報導，能登半島1月1日下午發生最大震度7的地震，石川縣政府表示截至今天上午9時止，已確認縣內共215人罹難，分別是珠洲市98人、輪島市83人、穴水町20人、能登町6人、七尾市5人、志賀町2人及羽咋市1人。

其中疑為「災害關聯死」共13人，分別是珠洲市6人、能登4人及輪島市3人。另外至少有1009人受到輕重傷、26人失聯。

在屋損部分，石川縣政府表示截至今天上午9時止，縣內以能登地方為主至少有4330棟建物受災。雖然已知輪島市及珠洲市多數民宅受災，但目前仍無法掌握災情全貌。

▲▼ 日本石川縣1日發生強震。（圖／路透）

▲日本石川縣1日爆發強震後，至今仍不時有餘震發生。（圖／路透）

這起強震後，以能登地方及其周邊地區為震源的地震活動持續發生，有時也會出現伴隨強烈搖晃的有感地震。氣象廳統計，截至今天清晨4時止共出現1359次震度1以上地震。

氣象廳呼籲，未來一個月左右仍要留意最大震度5強程度或以上的地震搖晃。

受發展中的低氣壓及強烈冬季氣壓分布影響，災區天氣將從1月14日到16日轉差，有降大雪之虞，在強震中受損的建物恐因積雪重壓倒塌。

部分強震災區今天已開始降雨或降雪，由於地盤受到地震等影響鬆動，部分地區仍須嚴防可能發生的土石災害；加上當地氣溫偏低，民眾也須同時留意低體溫症（失溫症）。

災區相繼出現民眾因長期過避難生活導致健康狀況變差，造成疑因「災害關聯死」的死者持續增加。

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